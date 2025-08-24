С Цыганковым и Крапивцовым. Стартовые составы на матч Вильярреал – Жирона
Матч второго тура Ла Лиги начнется в 20:30 по Киеву
В воскресенье, 24 августа, состоится матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».
Встречу примет «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков выйдут в стартовым составе гостей.
Стартовые составы на матч «Вильярреал» – «Жирона»:
