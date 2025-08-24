Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С Цыганковым и Крапивцовым. Стартовые составы на матч Вильярреал – Жирона
Испания
24 августа 2025, 19:31 | Обновлено 24 августа 2025, 20:02
С Цыганковым и Крапивцовым. Стартовые составы на матч Вильярреал – Жирона

Матч второго тура Ла Лиги начнется в 20:30 по Киеву

24 августа 2025, 20:02
С Цыганковым и Крапивцовым. Стартовые составы на матч Вильярреал – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 24 августа, состоится матч второго тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Жироной».

Встречу примет «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. И украинский голкипер Владислав Крапивцов, и украинский вингер Виктор Цыганков выйдут в стартовым составе гостей.

Стартовые составы на матч «Вильярреал» – «Жирона»:

Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ямаль достиг отметки в 70 результативных действий за клуб и сборную
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
