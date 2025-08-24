Анри, Райт, ван Перси. Топ лучших бомбардиров Арсенала в истории АПЛ

В матче второго тура АПЛ «Арсенал» дома победил «Лидс» со счетом 5:0.

Один из голов за «канониров» забил Букайо Сака. Англичанин вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров клуба в АПЛ.

Рекордсменом «Арсенала» остается Тьерри Анри, в активе которого 175 забитых мячей в Премьер-лиге.

Вспомним лучших бомбардиров «канониров» в английском чемпионате.

Лучшие бомбардиры Арсенала в АПЛ

175 – Тьерри Анри (Франция) 104 – Ян Райт (Англия) 96 – Робин ван Перси (Нидерланды) 87 – Деннис Бергкамп (Нидерланды) 73 – Оливье Жиру (Франция) 68 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон) 65 – Тео Волкот (Англия) 62 – Робер Пирес (Франция) 60 – Алексис Санчес (Чили) 54 – Александр Ляказетт (Франция) 54 – Букайо Сака (Англия)