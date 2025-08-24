Анри, Райт, ван Перси. Топ лучших бомбардиров Арсенала в истории АПЛ
Букайо Сака недавно вошел в топ-10 рейтинга
В матче второго тура АПЛ «Арсенал» дома победил «Лидс» со счетом 5:0.
Один из голов за «канониров» забил Букайо Сака. Англичанин вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров клуба в АПЛ.
Рекордсменом «Арсенала» остается Тьерри Анри, в активе которого 175 забитых мячей в Премьер-лиге.
Вспомним лучших бомбардиров «канониров» в английском чемпионате.
Лучшие бомбардиры Арсенала в АПЛ
- 175 – Тьерри Анри (Франция)
- 104 – Ян Райт (Англия)
- 96 – Робин ван Перси (Нидерланды)
- 87 – Деннис Бергкамп (Нидерланды)
- 73 – Оливье Жиру (Франция)
- 68 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
- 65 – Тео Волкот (Англия)
- 62 – Робер Пирес (Франция)
- 60 – Алексис Санчес (Чили)
- 54 – Александр Ляказетт (Франция)
- 54 – Букайо Сака (Англия)
Bukayo Saka climbs into the record books now sitting joint-10th among Arsenal’s all-time Premier League scorers 💫 pic.twitter.com/4znnTba34j— OneFootball (@OneFootball) August 24, 2025
