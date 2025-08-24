Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 августа 2025, 16:44
Анри, Райт, ван Перси. Топ лучших бомбардиров Арсенала в истории АПЛ

Букайо Сака недавно вошел в топ-10 рейтинга

Анри, Райт, ван Перси. Топ лучших бомбардиров Арсенала в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

В матче второго тура АПЛ «Арсенал» дома победил «Лидс» со счетом 5:0.

Один из голов за «канониров» забил Букайо Сака. Англичанин вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров клуба в АПЛ.

Рекордсменом «Арсенала» остается Тьерри Анри, в активе которого 175 забитых мячей в Премьер-лиге.

Вспомним лучших бомбардиров «канониров» в английском чемпионате.

Лучшие бомбардиры Арсенала в АПЛ

  1. 175 – Тьерри Анри (Франция)
  2. 104 – Ян Райт (Англия)
  3. 96 – Робин ван Перси (Нидерланды)
  4. 87 – Деннис Бергкамп (Нидерланды)
  5. 73 – Оливье Жиру (Франция)
  6. 68 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
  7. 65 – Тео Волкот (Англия)
  8. 62 – Робер Пирес (Франция)
  9. 60 – Алексис Санчес (Чили)
  10. 54 – Александр Ляказетт (Франция)
  11. 54 – Букайо Сака (Англия)
Лидс Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Тьерри Анри Робин ван Перси Деннис Бергкамп Оливье Жиру Пьер-Эмерик Обамеянг Тео Уолкотт Робер Пирес Алексис Санчес Александр Ляказетт Букайо Сака
cаша зардунов
Анри это Бог.
