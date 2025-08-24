Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ГАВРЮШОВ: «Если есть в команде 25 игроков, то нужно играть всем»
Кубок Украины
24 августа 2025, 18:32
Андрей ГАВРЮШОВ: «Если есть в команде 25 игроков, то нужно играть всем»

Главный тренер «Левого Берега» прокомментировал выход команды в 1/16 финала Кубка Украины

Андрей ГАВРЮШОВ: «Если есть в команде 25 игроков, то нужно играть всем»
ФК Левый Берег. Андрей Гаврюшов

В субботу, 23 августа, «Левый Берег» в матче 1/32 финала Кубка Украины сыграл с ФК «Кудровка». Основное время матча закончилось вничью 0:0, а в серии пенальти «Левый Берег» победил со счетом 3:0. Итог матча подвел главный тренер киевского клуба Андрей Гаврюшов.

«Во-первых, я поздравлю наших болельщиков. В прошлом году мы проиграли именно «Кудровке». Я это ребятам напомнил, сказал, что это и есть реванш. Мы хотим играть первым номером, я не буду от этого отступать. Я об этом и ребят просил постоянно. Ребята, какая бы ни была игра, там Премьер-лига будет, может, Первая, может, это будет Вторая лига, мы играем первым номером.

Скажу, что и соперник очень был так труден. Мы с ними сыграли и контрольную игру. Мы 1:1 закончили ту игру, поэтому оппонент знает нас, мы знаем их. Надо улучшить реализацию. Может два момента были у «Кудровки» и у нас.

Почему поставили на игру Жмурко? Мы его долго ждали. Надо производить ротацию. Я, может, что-то не понимаю, но если есть в команде 25 игроков, надо играть всем. И этот кубок может и был этим днем ​​для ротации. И я думаю, все сложилось неплохо. За Рому Жмурко я очень рад. Случайно мы как-то сработали по нему. У нас была проблемной позиция голкипера. Я помню первый разговор с Ромой, ну такой скромный человек, вот поверьте, я не мог слова вытащить.

Отрабатывали ли пенальти? Да, мы отрабатывали. Но один день, только вчера. На предыгровой тренировке мы позволили сыграть ребятам 10 на 10 и пробить каждому. А потом я честно сказал, что кто будет готов морально, тот будет бить. Когда мы встали в энергетический круг, капитан завел команду и сказал: «Я первый».

По теме:
ВИДЕО. Как Мба увеличил преимущество Металлиста 1925 в игре с Оболонью
Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
Кормил – Рух – 1:2. Спасение последних 15 минут. Видео голов и обзор
Кубок Украины по футболу Левый Берег Киев Кудровка Андрей Гаврюшов
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
