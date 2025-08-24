Учит французский. Известно, с кем больше всего общается Забарный в ПСЖ

Украинский защитник Илья Забарный, недавно перебравшийся в расположение французского ПСЖ, продолжает адаптироваться во французском гранде.

По информации французских СМИ, Забарный пытается вести себя максимально сдержанно в раздевалке французского клуба. Илья активно проходит процесс адаптации и в частности, уже начал изучать французский язык.

Сообщается, что пока у игрока не сформировалось особых связей с одноклубниками, однако чаще всего он поддерживает контакт с Хвичей Кварацхелией, капитаном Маркиньосом и испанским полузащитником Фабианом Руисом.

