Учит французский. Известно, с кем больше всего общается Забарный в ПСЖ
Илья продолжает адаптироваться в ПСЖ
Украинский защитник Илья Забарный, недавно перебравшийся в расположение французского ПСЖ, продолжает адаптироваться во французском гранде.
По информации французских СМИ, Забарный пытается вести себя максимально сдержанно в раздевалке французского клуба. Илья активно проходит процесс адаптации и в частности, уже начал изучать французский язык.
Сообщается, что пока у игрока не сформировалось особых связей с одноклубниками, однако чаще всего он поддерживает контакт с Хвичей Кварацхелией, капитаном Маркиньосом и испанским полузащитником Фабианом Руисом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во втором тайме матча команды обменялись забитыми голами
Изаки присоединится к «горнякам»