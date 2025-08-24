Трансфер близко. Доннарумма согласовал все детали с Ман Сити
Джанлуиджи готовится к переезду
26-летний голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма готовится к новому этапу карьеры.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, вратарь согласовал детали контракта с «горожанами». В переходе итальянца лично заинтересован тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Переговоры между клубами продолжаются – стороны стремятся согласовать сумму трансфера Доннаруммы.
Ожидается, что итальянец обойдется «горожанам» в сумму менее 50 миллионов евро.
Единственным препятствием в трансфере Джанлуиджи может стать сорванное соглашение Эдерсона, который интересует «Галатасарай».
На счету Доннаруммы 161 поединок за французский гранд, из которых 56 матчей вратарь отыграл на ноль.
Ранее Джанлуиджи попрощался с болельщиками ПСЖ на «Стад де Френс».
🚨 Gigio Donnarumma has agreed on personal terms with Manchester City, keen on joining Pep Guardiola.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025
Negotiations are also underway between Man City & PSG, fee will be under initial €50m request.
❗️ Deal still depends on Éderson exit this summer, with Galatasaray still keen. pic.twitter.com/4HYxRZsTRs
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный украинский тренер признался, что не собирается возвращаться в футбол
Поединок состоится 24 августа и начнется в 19:00 по Киеву