Трансфер близко. Доннарумма согласовал все детали с Ман Сити

26-летний голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма готовится к новому этапу карьеры.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, вратарь согласовал детали контракта с «горожанами». В переходе итальянца лично заинтересован тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Переговоры между клубами продолжаются – стороны стремятся согласовать сумму трансфера Доннаруммы.

Ожидается, что итальянец обойдется «горожанам» в сумму менее 50 миллионов евро.

Единственным препятствием в трансфере Джанлуиджи может стать сорванное соглашение Эдерсона, который интересует «Галатасарай».

На счету Доннаруммы 161 поединок за французский гранд, из которых 56 матчей вратарь отыграл на ноль.

Ранее Джанлуиджи попрощался с болельщиками ПСЖ на «Стад де Френс».