Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 августа 2025, 14:22 | Обновлено 24 августа 2025, 14:31
Трансфер близко. Доннарумма согласовал все детали с Ман Сити

Джанлуиджи готовится к переезду

Трансфер близко. Доннарумма согласовал все детали с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

26-летний голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма готовится к новому этапу карьеры.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, вратарь согласовал детали контракта с «горожанами». В переходе итальянца лично заинтересован тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Переговоры между клубами продолжаются – стороны стремятся согласовать сумму трансфера Доннаруммы.

Ожидается, что итальянец обойдется «горожанам» в сумму менее 50 миллионов евро.

Единственным препятствием в трансфере Джанлуиджи может стать сорванное соглашение Эдерсона, который интересует «Галатасарай».

На счету Доннаруммы 161 поединок за французский гранд, из которых 56 матчей вратарь отыграл на ноль.

Ранее Джанлуиджи попрощался с болельщиками ПСЖ на «Стад де Френс».

Без Миколенко. Эвертон опубликовал состав на матч АПЛ против Брайтона
Замучили ошибки. Манчестер Юнайтед нашел голкипера в Бельгии
Неудачное обследование. Милан отложил переход топ-форварда Байера
трансферы Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Комментарии
