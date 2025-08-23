ВИДЕО. Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ
Итальянский голкипер уходит из парижского клуба
Вечером 22 августа состоялся стартовый матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
ПСЖ переиграл Анже (1:0) на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По завершении поединка с болельщиками на стадион вышел попрощаться итальянский вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма, который недавно объявил, что покидает клуб.
ВИДЕО. Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ
❤️💙🥺 Emotional moment for Gigio Donnarumma as he says goodbye to PSG fans as legend of the club…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025
…ready for new chapter soon, with Man City still working on it. 🔛
pic.twitter.com/L7bssWR8SU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кто является рекордсменом клуба в данном рейтинге?
Сергей Лапин считает, что Итауме рано выходить на украинца