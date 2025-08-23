Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ
Франция
23 августа 2025, 11:03 |
311
0

ВИДЕО. Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ

Итальянский голкипер уходит из парижского клуба

23 августа 2025, 11:03 |
311
0
ВИДЕО. Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Вечером 22 августа состоялся стартовый матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

ПСЖ переиграл Анже (1:0) на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По завершении поединка с болельщиками на стадион вышел попрощаться итальянский вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма, который недавно объявил, что покидает клуб.

ВИДЕО. Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ

По теме:
Бразильский полузащитник присоединится к клубу УПЛ
Романо назвал будущий клуб Доннарруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ
Джанлуиджи Доннарумма видео ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 болельщики фанаты зрители
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейн занимает 7 место среди всех бомбардиров-легионеров в истории Баварии
Футбол | 23 августа 2025, 05:38 3
Кейн занимает 7 место среди всех бомбардиров-легионеров в истории Баварии
Кейн занимает 7 место среди всех бомбардиров-легионеров в истории Баварии

Кто является рекордсменом клуба в данном рейтинге?

Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Бокс | 23 августа 2025, 00:02 0
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»

Сергей Лапин считает, что Итауме рано выходить на украинца

Рома – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 23.08.2025, 10:35
Рома – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23.08.2025, 08:22
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Другие виды | 22.08.2025, 20:53
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
21.08.2025, 18:44 15
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
22.08.2025, 06:47
Теннис
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем