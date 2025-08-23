Вечером 22 августа состоялся стартовый матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

ПСЖ переиграл Анже (1:0) на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

По завершении поединка с болельщиками на стадион вышел попрощаться итальянский вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма, который недавно объявил, что покидает клуб.

ВИДЕО. Доннарумма попрощался с болельщиками ПСЖ