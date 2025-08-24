Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник ФК ЮКСА: «Мы стремимся к большим победам»
Украина. Первая лига
24 августа 2025, 11:56 |
38
0

Полузащитник ФК ЮКСА: «Мы стремимся к большим победам»

Педро Акасио поделился впечатлениями от старта сезона

24 августа 2025, 11:56 |
38
0
Полузащитник ФК ЮКСА: «Мы стремимся к большим победам»
ЮКСА. Педро Акасио

В воскресенье, 24 августа, в матче 1/32 финала Кубка Украины ЮКСА на выезде сыграет с винницкой «Нивой». О подготовке команды к поединку и своих впечатлениях от начала сезона рассказал полузащитник ЮКСА Педро Акасио.

«Я думаю, что мы хорошо начали сезон. Провели многие товарищеские матчи, и наша команда имеет потенциал бороться за выход в УПЛ.

Нулевая ничья из «Феникс-Мариуполь»? Я думаю, что мы должны выиграть этот матч. Но, к сожалению, мяч не залетел. Мы старались, играли, много били по воротам, но это результат матча. Мы играем и так оно происходит.

Чего не хватает в завершающей фазе? Есть много вещей, на которые мы можем жаловаться, или винить, но я считаю, что нам немного не хватает. Нам нужно работать немного больше, стараться быть немного усерднее в завершающей трети поля, и забивать наши голы, ведь мы стремимся к большим победам.

Соперник в Кубке Украины? Мы видели немного видео, у него есть свои сильные стороны. У него также есть свои слабые стороны, и мы тщательно изучаем их, чтобы выйти из матча победителями. И если мы пройдем, неважно, с какой командой встретиться. Мы будем играть, мы попытаемся выиграть и мы будем продолжать продвигаться от матча к матчу в Кубке», – сказал Педро Акасио.

По теме:
Кудровка начала переговоры с Шахтером по вингеру. Он не играет 8 месяцев
Суркис обратился к болельщикам по случаю Дня Независимости Украины
Нива Винница – ЮКСА.. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Винница
Сергей Турчак Источник: ФК ЮКСА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Футбол | 23 августа 2025, 15:14 2
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала

«Прикарпатье» пропустило на последней минуте, а потом уступило и в серии пенальти

Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Другие виды | 24 августа 2025, 11:00 9
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины

Блогер Sport.ua Игорь Явкин предлагает свой вариант украинского спортивного Олимпа

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24.08.2025, 03:44
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Коуч Левого Берега: «Не нужно было доводить до пенальти»
Футбол | 24.08.2025, 10:44
Коуч Левого Берега: «Не нужно было доводить до пенальти»
Коуч Левого Берега: «Не нужно было доводить до пенальти»
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Футбол | 23.08.2025, 16:39
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Первый в истории. Роналду забил за Аль-Наср и установил невероятный рекорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 10
Бокс
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 21
Футбол
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
23.08.2025, 10:08
Бокс
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 19
Футбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем