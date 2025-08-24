Полузащитник ФК ЮКСА: «Мы стремимся к большим победам»

В воскресенье, 24 августа, в матче 1/32 финала Кубка Украины ЮКСА на выезде сыграет с винницкой «Нивой». О подготовке команды к поединку и своих впечатлениях от начала сезона рассказал полузащитник ЮКСА Педро Акасио.

«Я думаю, что мы хорошо начали сезон. Провели многие товарищеские матчи, и наша команда имеет потенциал бороться за выход в УПЛ.

Нулевая ничья из «Феникс-Мариуполь»? Я думаю, что мы должны выиграть этот матч. Но, к сожалению, мяч не залетел. Мы старались, играли, много били по воротам, но это результат матча. Мы играем и так оно происходит.

Чего не хватает в завершающей фазе? Есть много вещей, на которые мы можем жаловаться, или винить, но я считаю, что нам немного не хватает. Нам нужно работать немного больше, стараться быть немного усерднее в завершающей трети поля, и забивать наши голы, ведь мы стремимся к большим победам.

Соперник в Кубке Украины? Мы видели немного видео, у него есть свои сильные стороны. У него также есть свои слабые стороны, и мы тщательно изучаем их, чтобы выйти из матча победителями. И если мы пройдем, неважно, с какой командой встретиться. Мы будем играть, мы попытаемся выиграть и мы будем продолжать продвигаться от матча к матчу в Кубке», – сказал Педро Акасио.