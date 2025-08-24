24 августа на Эль-Садар пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором Осасуна встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Осасуна

Команда довольно парадоксальна. Она ведь имеет откровенно скромный потенциал - и финансовый и, соответственно, кадровый. Тем не менее, при Аррасате удавалось уже пару лет назад пробиваться в Лигу конференций. Год назад Ягоба ушел, но уже без него взяли 52 очка, и только по дополнительным показателям уступили Райо Вальекано восьмое место - и право снова сыграть в еврокубках.

Летом в Памплоне снова сменился наставник - отправившегося на Ближний Восток Висенте Морено сменил Алессио Лиски. Еще и Аресо, оплот обороны, перебрался в Атлетик. Новый сезон начинался максимально сложно: во вторник, закрывая первый игровой день, с мадридским Реалом, еще и на Сантьяго Бернабеу. И ведь дали бой, уступив из-за единственного гола с пенальти и не без скандала!

Валенсия

Клуб явно не хочет повторить то, как начинался прошлый сезон. Ведь тогда ждал дальнейшего прогресса от Барахи, что до этого справился с ролью спасителя родного проекта. Но в следующем цикле уже у него практически ничего не получалось. Протерпев до Рождества, в итоге тренера сменили, причем выложили отступные ради того, чтобы вернуть из Англии Корберана. Но это была классная инвестиция: Карлос успел не просто не допустить вылета новых подопечных в Сегунду, но и с 46 очками занял двенадцатое место.

После летних каникул частично обновленный состав (на этот раз были не только продажи, но и достаточно любопытные новички) начинал на своем поле против Реала Сосьедад. В довольно скучной и равной игре стороны закончили 1:1, причем обменялись голами с интервалом в пару минут: на мяч Диего Лопеса сразу ответил Кубо.

Статистика личных встреч

Валенсия выиграла половину из шести крайних матчах при одном поражении. Но оба последних поединка приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев. Но в целом от пары много не ждут - ставим на тотал меньше 2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.65.