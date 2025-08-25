24.08.2025 20:30 – FT 2 : 2
Испания25 августа 2025, 00:15 | Обновлено 25 августа 2025, 00:27
11
0
ВИДЕО. Осасуна взяла три очка, Реал Сосьедад и Эспаньол разошлись миром
24 августа проходят матчи 2-го тура чемпионата Испании
25 августа 2025, 00:15 | Обновлено 25 августа 2025, 00:27
11
0
24 августа проходят матчи 2-го тура чемпионата Испании
Осасуна взяла три очка в матче против Валенсии (1:0).
Реал Сосьедад и Эспаньол разошлись миром (2:2).
Ла Лига. 2-й тур, 24 августа
Осасуна – Валенсия – 1:0
Гол: Будимир, 9
Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:2
Голы: Барренечеа, 61, Оскарссон, 69 – Милья, 10, Пуадо, 45+1
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Реал Сосьедад).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эспаньол).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 августа 2025, 21:17 7
Александр может провести матч 1/16 финала Кубка Украины
Бокс | 24 августа 2025, 11:30 1
Американец похвалил Шугара Рэя Робинсона
Футбол | 24.08.2025, 03:44
Футбол | 24.08.2025, 23:47
Футбол | 24.08.2025, 00:36
Комментарии 0
Популярные новости
23.08.2025, 02:50 2
24.08.2025, 09:20 18
23.08.2025, 12:23 6
23.08.2025, 04:23 1
23.08.2025, 15:14 2
23.08.2025, 05:12 2
23.08.2025, 16:39 4
23.08.2025, 20:05 6