Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Осасуна взяла три очка, Реал Сосьедад и Эспаньол разошлись миром
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
24.08.2025 20:30 – FT 2 : 2
Эспаньол
Испания
25 августа 2025, 00:15 | Обновлено 25 августа 2025, 00:27
ВИДЕО. Осасуна взяла три очка, Реал Сосьедад и Эспаньол разошлись миром

24 августа проходят матчи 2-го тура чемпионата Испании

ВИДЕО. Осасуна взяла три очка, Реал Сосьедад и Эспаньол разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа проходят матчи 2-го тура чемпионата Испании

Осасуна взяла три очка в матче против Валенсии (1:0).

Реал Сосьедад и Эспаньол разошлись миром (2:2).

Ла Лига. 2-й тур, 24 августа

Осасуна – Валенсия – 1:0

Гол: Будимир, 9

Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:2

Голы: Барренечеа, 61, Оскарссон, 69 – Милья, 10, Пуадо, 45+1

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Реал Сосьедад).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эспаньол).
Матч Овьедо против Реала запомнился интересными статистическими фактами
Дубль Мбаппе. Реал разгромил Овьедо с двумя голами в конце игры
Бьюкенен повторил достижение Дэвида в XXI веке
Осасуна Валенсия Реал Сосьедад Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
