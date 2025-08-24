Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
24.08.2025 20:30 - : -
Эспаньол
Испания
24 августа 2025, 07:37 |
Реал Сосьедад – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 августа в 20:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа на Реале Арена пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором Реал Сосьедад встретится с Эспаньолом.

Поединок начнется в 20:30 по европейскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда не так давно выдала свой лучший отрезок за последнее время. Она и кубок Испании брала, и поднималась на четвертое место в Примере. Это позволяло сыграть в Лиги чемпионов, где выходили в плей-офф. Но уже два сезона был регресс. И из-за того, что в 2024/2025 с 46 очками закончили только на одиннадцатой позиции, попрощались с недавним героем - Иманолем Альгуасилем.

Главным тренером стал Серхио Франсиско, который ранее работал в структуре клуба с молодежкой. Ему придется обходится без Субименди, что все же ушел в Арсенал, но с Чалетой-Царом и Гедешом. Первый вышел в основе против Валенсии, второй - на замену, и помогли стартовать с ничьей 1:1 на выезде. Но главным героем привычно стал Кубо, именно он быстро сравнял счет после пропущенного.

Эспаньол

Клуб вернулся из Сегунды, в очередной раз, в 2024-м году. Причем не напрямую, а через плей-офф. И наконец-то получилось добиться удачного результата. Каталонцы взяли одиннадцать побед и 42 очка, что по дополнительным показателям позволило занять четырнадцатое место. С другой стороны, Леганес с 40 в итоге вылетел, так что ситуация разрешилась окончательно только в конце весны.

Новый сезон выглядел непростым. Основной голкипер, Жоан Гарсия, переметнулся к соседям и врагам, Барселоне. Новички есть, но они не впечатляют. Тем не менее, подопечные Маноло Гонсалеса ухитрились стартовать с победы, причем волевой. Более того, Атлетико уступали до 73-й минуте, но смогли перевернуть игру голами Рубио и Мильи на 73-й и 84-й минуте соответственно.

Статистика личных встреч

Восемь из девяти последних очных матчей, в том числе вот уже пять раз кряду, выигрывал Сосьедад. И только однажды, в 2021-м году, побеждал Эспаньол.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Но, кажется, можно ставить на их соперника с форой +1 гол. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.60.

Фора Эспаньола (+1) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Реал Сосьедад Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
