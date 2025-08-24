25 августа, в первом круге US Open свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 66) и Анна Блинкова (WTA 78).

Встреча начнется в 00:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка проводит неоднозначный сезон, ведь теннисистка имеет негативный баланс побед и поражений, выиграла 19 раз, а уступила в 26 матчах. При таких результатах Стародубцева поднялась на 35 позиций в мировом рейтинге. Секрет успеха в том, что она выстрелила на парочке грунтовых турниров.

Есть проблемы на харде, всего 7 побед из 20 в текущем сезоне. Свой последний матч украинка провела меньше недели назад в Кливленде, где уступила в двух сетах крепкой американке Ли Энн. Стародубцева находится сейчас на серии из трех поражений. Последний раз украинка побеждала на турнире в Монреале, где дошла до третьего круга и проиграла сильной датчанке Кларе Таусон.

Анна Блинкова

Нечем похвастаться в текущем сезоне и «нейтралке», ведь к титулам она и близко не подобралась. Только в двух случаях Блинкова смогла выиграть по три матча кряду в этом году, такое ей удавалось в Страсбурге и Мадриде, но на этих турнирах она по две встречи выигрывала в квалификациях.

Спортсменка тоже подходит к Открытому чемпионату США находясь на серии из трех поражений. Последний матч Блинкова провела в мексиканском городе Монтеррей, где уступила бельгийке Элизе Мертенс в двух сетах. Теннисистка выиграла ровно половину всех своих матчей сезона, а именно 22 из 44, на харде у нее 11 побед в 23 матчах. Если брать с начала года, в рейтинге «нейтралка» потеряла всего одну позицию, хотя она продолжительное время держится в топ-100. Предпосылок для яркого выступления нет, уже в первом круге придется сразиться с опасной соперницей.

Прогноз

Обе теннисистки подходят к этому мейджору на серии поражений, явного фаворита в этой паре нет. Стоит ждать непредсказуемого матча, который может завершиться любым исходом. Я думаю, настрой у Стародубцевой будет боевым, тот факт, что соперница «нейтралка» станет для украинки сильной мотивацией.

Рискну поставить на победу Юлии, слишком уж слабо играет в последнее время Блинкова. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2.05.