Борнмут – Вулвэрхэмптон – 1:0. Почему удалили Тоти? Видео гола и обзор
Подопечные Андони Ираолы одержали первую победу в новом сезоне Премьер-лиги
23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Подопечные Андони Ираолы победили с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол в этом противостоянии был забит на 4-й минуте – результативным ударом отметился английский полузащитник Тавернье.
Шансы «Вулверхэмптона» спасти ситуацию ухудшились во втором тайме, когда Тоти получил прямую красную карточку. 26-летний защитник сбил Эванилсона, когда тот почти вышел один на один.
«Борнмут» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Англии, «волки» так и не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола.
Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа
Борнмут – Вулверхэмптон – 1:0
Гол: Тавернье, 4
Удаление: Тоти, 49 (Вулверхэмптон)
Видеообзор матча:
События матча
