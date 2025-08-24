Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Борнмут
23.08.2025 17:00 – FT 1 : 0
Вулверхэмптон
Англия
Борнмут – Вулвэрхэмптон – 1:0. Почему удалили Тоти? Видео гола и обзор

Подопечные Андони Ираолы одержали первую победу в новом сезоне Премьер-лиги

Борнмут – Вулвэрхэмптон – 1:0. Почему удалили Тоти? Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тавернье

23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Подопечные Андони Ираолы победили с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии был забит на 4-й минуте – результативным ударом отметился английский полузащитник Тавернье.

Шансы «Вулверхэмптона» спасти ситуацию ухудшились во втором тайме, когда Тоти получил прямую красную карточку. 26-летний защитник сбил Эванилсона, когда тот почти вышел один на один.

«Борнмут» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Англии, «волки» так и не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола.

Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа

Борнмут Вулверхэмптон 1:0

Гол: Тавернье, 4

Удаление: Тоти, 49 (Вулверхэмптон)

Видеообзор матча:

События матча

49’
Тоте Гомеш (Вулверхэмптон) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
