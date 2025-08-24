23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Подопечные Андони Ираолы победили с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом противостоянии был забит на 4-й минуте – результативным ударом отметился английский полузащитник Тавернье.

Шансы «Вулверхэмптона» спасти ситуацию ухудшились во втором тайме, когда Тоти получил прямую красную карточку. 26-летний защитник сбил Эванилсона, когда тот почти вышел один на один.

«Борнмут» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Англии, «волки» так и не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола.

Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа

Борнмут – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Тавернье, 4

Удаление: Тоти, 49 (Вулверхэмптон)

Видеообзор матча: