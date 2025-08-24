23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брентфорд» и «Астон Вилла». Хозяева неожиданно победили соперника с минимальным счетом 1:0, хотя считались аутсайдерами этого противостояния.

На 12-й минуте нападающий Уаттара отправил мяч в ворота Эмилиано Мартинеса и позволил «Брентфорду» выйти вперед. За несколько минут до перерыва «Астон Вилла» пропустила второй гол, однако он не был засчитан после вмешательства VAR.

В стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который провел на поле 79 минут. Он получил довольно высокую оценку 7,4 за свою игру.

«Брентфорд» одержал первую победу в этом сезоне Премьер-лиги, «Астон Вилла» набрала всего один балл за два матча в чемпионате.

Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа

Брентфорд – Астон Вилла – 1:0

Гол: Уаттара, 12

Видеообзор матча: