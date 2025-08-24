Брентфорд – Астон Вилла – 1:0. Как сыграл Ярмолюк? Видео гола и обзор
Матч второго тура Английской Премьер-лиги состоялся 23 августа
23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Брентфорд» и «Астон Вилла». Хозяева неожиданно победили соперника с минимальным счетом 1:0, хотя считались аутсайдерами этого противостояния.
На 12-й минуте нападающий Уаттара отправил мяч в ворота Эмилиано Мартинеса и позволил «Брентфорду» выйти вперед. За несколько минут до перерыва «Астон Вилла» пропустила второй гол, однако он не был засчитан после вмешательства VAR.
В стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который провел на поле 79 минут. Он получил довольно высокую оценку 7,4 за свою игру.
«Брентфорд» одержал первую победу в этом сезоне Премьер-лиги, «Астон Вилла» набрала всего один балл за два матча в чемпионате.
Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа
Брентфорд – Астон Вилла – 1:0
Гол: Уаттара, 12
Видеообзор матча:
События матча
