Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер готовит самый дорогой трансфер лета. Есть официальное предложение
Украина. Премьер лига
25 августа 2025, 01:56 |
112
0

Шахтер готовит самый дорогой трансфер лета. Есть официальное предложение

«Горняки» готовят переход Луки Мейреллиса

25 августа 2025, 01:56 |
112
0
Шахтер готовит самый дорогой трансфер лета. Есть официальное предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Мейреллис

Донецкий «Шахтер» готовит самый дорогой трансфер летнего окна.

По информации бразильских СМИ, «горняки» хотят приобрести у «Сантоса» 19-летнего форварда Луку Мейреллиса. «Шахтер» уже направил официальное предложение в размере 12 миллионов евро + бонусы (15% от будущей перепродажи игрока). «Сантос» пока размышляет над этим предложением.

В чемпионате Бразилии U-20 Мейреллис провел за «Сантос» 13 матчей и забил 13 голов.

Ранее донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского вингера «Сан-Паулу» Лукаса Феррейры за 10 миллионов евро.

По теме:
Звезда Динамо заинтересовал клуб Ла Лиги. Там уже феерил украинец
Вратарь Барселоны определился со своим будущим
Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины
трансферы УПЛ Шахтер Донецк трансферы Сантос
Дмитрий Олейник Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки
Футбол | 24 августа 2025, 10:10 2
Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки
Флуминенсе выдвинул условия Шахтеру по трансферу Изаки

Бразильский клуб готов отпустить своего таланта, который хочет переехать в Украину

Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Другие виды | 24 августа 2025, 11:00 78
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины

Блогер Sport.ua Игорь Явкин предлагает свой вариант украинского спортивного Олимпа

А где Хачериди? В Черноморце заинтриговали ответом по экс-звезде Динамо
Футбол | 24.08.2025, 09:09
А где Хачериди? В Черноморце заинтриговали ответом по экс-звезде Динамо
А где Хачериди? В Черноморце заинтриговали ответом по экс-звезде Динамо
Овьедо – Реал Мадрид – 0:3. Дубль Мбаппе и мяч Вини. Видео голов и обзор
Футбол | 25.08.2025, 00:59
Овьедо – Реал Мадрид – 0:3. Дубль Мбаппе и мяч Вини. Видео голов и обзор
Овьедо – Реал Мадрид – 0:3. Дубль Мбаппе и мяч Вини. Видео голов и обзор
Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
Футбол | 24.08.2025, 22:24
Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
«Может уйти завтра». Тренер клуба Ла Лиги высказался об украинском вратаре
23.08.2025, 20:05 6
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем