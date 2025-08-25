Шахтер готовит самый дорогой трансфер лета. Есть официальное предложение
«Горняки» готовят переход Луки Мейреллиса
Донецкий «Шахтер» готовит самый дорогой трансфер летнего окна.
По информации бразильских СМИ, «горняки» хотят приобрести у «Сантоса» 19-летнего форварда Луку Мейреллиса. «Шахтер» уже направил официальное предложение в размере 12 миллионов евро + бонусы (15% от будущей перепродажи игрока). «Сантос» пока размышляет над этим предложением.
В чемпионате Бразилии U-20 Мейреллис провел за «Сантос» 13 матчей и забил 13 голов.
Ранее донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского вингера «Сан-Паулу» Лукаса Феррейры за 10 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильский клуб готов отпустить своего таланта, который хочет переехать в Украину
Блогер Sport.ua Игорь Явкин предлагает свой вариант украинского спортивного Олимпа