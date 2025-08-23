ВИДЕО. Как Гвардиола отреагировал на сенсационное поражение Ман Сити в АПЛ
«Горожане» проиграли «Тоттенхэму» 0:2
В субботу, 23 августа, состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».
Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени.
Подопечные Гвардиолы пропустили два гола в конце первого тайма и потерпели поражение со счетом 0:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
ВИДЕО. Как Гвардиола отреагировал на сенсационное поражение Манчестер Сити в АПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Лапин считает, что Итауме рано выходить на украинца
Продолжается первый тур Бундеслиги