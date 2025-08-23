ВИДЕО. Как Гвардиола отреагировал на сенсационное поражение Ман Сити в АПЛ

В субботу, 23 августа, состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени.

Подопечные Гвардиолы пропустили два гола в конце первого тайма и потерпели поражение со счетом 0:2.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

ВИДЕО. Как Гвардиола отреагировал на сенсационное поражение Манчестер Сити в АПЛ