  4. ВИДЕО. Как Гвардиола отреагировал на сенсационное поражение Ман Сити в АПЛ
Англия
23 августа 2025, 19:32 |
270
0

ВИДЕО. Как Гвардиола отреагировал на сенсационное поражение Ман Сити в АПЛ

«Горожане» проиграли «Тоттенхэму» 0:2

23 августа 2025, 19:32 |
270
0
ВИДЕО. Как Гвардиола отреагировал на сенсационное поражение Ман Сити в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В субботу, 23 августа, состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени.

Подопечные Гвардиолы пропустили два гола в конце первого тайма и потерпели поражение со счетом 0:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

ВИДЕО. Как Гвардиола отреагировал на сенсационное поражение Манчестер Сити в АПЛ

Тоттенхэм Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
