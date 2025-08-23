Фазенда уступила запорожскому Металлургу в 1/32 финала Кубка Украины
Команда из Запорожья прошла в 1/16 финала
В субботу, 23 августа проходил поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Фазенда» из города Черновцы и «Металлург» из Запорожья.
Команды играли на поле стадиона «Буковина» в Черновцах. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
Единственный гол в матче был забит с пенальти: на 72-й минут Иродовский реализовал 11-метровый, благодаря чему вывел команду в 1/16 финала Кубка Украины.
Кубок Украины по футболу. 1/32 финала
Фазенда – Металлург Запорожье – 0:1
Гол: Иродовский, 72 (пенальти)
