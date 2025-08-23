Фазенда Черновцы

В субботу, 23 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Фазенда» из города Черновцы и «Металлург» из Запорожья.

Команды играют на поле стадиона «Буковина» в Черновцах. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости вышли в 1/16 Кубка Украины благодаря единственному забитому голу в исполнении Иродовского, который реализовал пенальти.

Кубок Украины по футболу. 1/32 финала

Фазенда – Металлург Запорожье – 0:1

Гол: Иродовский, 72 (пенальти)