Фазенда Черновцы

Фазенда – Металлург Зп – 0:1. Все решил пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины
В субботу, 23 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Фазенда» из города Черновцы и «Металлург» из Запорожья.
Команды играют на поле стадиона «Буковина» в Черновцах. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
Гости вышли в 1/16 Кубка Украины благодаря единственному забитому голу в исполнении Иродовского, который реализовал пенальти.
Кубок Украины по футболу. 1/32 финала
Фазенда – Металлург Запорожье – 0:1
Гол: Иродовский, 72 (пенальти)
События матча
