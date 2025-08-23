Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Фазенда Черновцы
23.08.2025 13:00 – FT 0 : 1
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
23 августа 2025, 22:41 | Обновлено 23 августа 2025, 22:42
Фазенда – Металлург Зп – 0:1. Все решил пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Украины

Фазенда – Металлург Зп – 0:1. Все решил пенальти. Видео голов и обзор
ФК Металлург

В субботу, 23 августа проходит поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Фазенда» из города Черновцы и «Металлург» из Запорожья.

Команды играют на поле стадиона «Буковина» в Черновцах. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Гости вышли в 1/16 Кубка Украины благодаря единственному забитому голу в исполнении Иродовского, который реализовал пенальти.

Кубок Украины по футболу. 1/32 финала

Фазенда – Металлург Запорожье – 0:1

Гол: Иродовский, 72 (пенальти)

События матча

72’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Иродовский (Металлург Зп).
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
