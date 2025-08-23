Фазенда Черновцы

Фазенда – Металлург Зп. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Команды сыграют 23 августа в 13:00 на стадионе «Буковина» в Черновцах
В субботу, 23 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Фазенда» из города Черновцы и «Металлург» из Запорожья.
Команды сыграют на поле стадиона «Буковина» в Черновцах. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Фазенда – Металлург З. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
