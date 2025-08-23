Фазенда Черновцы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фазенда – Металлург Зп. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
23 августа 2025, 02:20 | Обновлено 23 августа 2025, 02:27
Фазенда – Металлург Зп. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Команды сыграют 23 августа в 13:00 на стадионе «Буковина» в Черновцах

ФК Фазенда

В субботу, 23 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Фазенда» из города Черновцы и «Металлург» из Запорожья.

Команды сыграют на поле стадиона «Буковина» в Черновцах. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
