  IRON – Полтава. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы
Кубок Украины
23 августа 2025, 11:26 |
IRON – Полтава. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы

Матч начнется в 12:00 по киевскому времени

IRON – Полтава. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы
СК Полтава

23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «IRON» Запорожье и «Полтава».

Матч состоится на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье. Начало игры в 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.

Перед началом матча тренера обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стали известны стартовые составы на матч IRON – Полтава:

По теме:
Олимпия и Вильхивцы играют в 1/32 финала Кубка Украины. Стартовые составы
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Соперника недооценивать нельзя»
Пробой – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полтава Кубок Украины по футболу IRON Запорожье стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
