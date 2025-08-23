IRON – Полтава. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы

23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «IRON» Запорожье и «Полтава».

Матч состоится на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье. Начало игры в 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.

Перед началом матча тренера обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стали известны стартовые составы на матч IRON – Полтава: