Кубок Украины23 августа 2025, 11:26
IRON – Полтава. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы
Матч начнется в 12:00 по киевскому времени
23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «IRON» Запорожье и «Полтава».
Матч состоится на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье. Начало игры в 12:00 по Киеву.
Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.
Перед началом матча тренера обеих команд объявили стартовые составы на игру.
Стали известны стартовые составы на матч IRON – Полтава:
