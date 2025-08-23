Бывший футболист сборной Украины подтвердил уход из киевского Динамо

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец подтвердил информацию о том, что он покидает пост советника президента «бело-синих» Игоря Суркиса:

«Я счастлив сообщить, что закончил девятимесячную программу обучения Европейской Ассоциации Клубов. Это было непросто, но очень интересно. Для меня это первый опыт и первые приобретенные знания в менеджменте, но я точно не буду на этом останавливаться.

Я познакомился со многими интересными людьми из разных клубов Европы. Это очень приятные и полезные знакомства. Хочу поблагодарить за эту возможность мой родной ФК «Динамо» Киев и, конечно, наши вооруженные силы, что защищаете нас и даете возможность жить и работать.

Это было увлекательное путешествие, дальше будет…» – написал Кравец в своих социальных сетях.