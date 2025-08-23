Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший футболист сборной Украины подтвердил уход из киевского Динамо
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 12:20 |
1

Бывший футболист сборной Украины подтвердил уход из киевского Динамо

Артем Кравец сообщил, что покинул должность советника президента Игоря Суркиса

Instagram. Артем Кравец

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец подтвердил информацию о том, что он покидает пост советника президента «бело-синих» Игоря Суркиса:

«Я счастлив сообщить, что закончил девятимесячную программу обучения Европейской Ассоциации Клубов. Это было непросто, но очень интересно. Для меня это первый опыт и первые приобретенные знания в менеджменте, но я точно не буду на этом останавливаться.

Я познакомился со многими интересными людьми из разных клубов Европы. Это очень приятные и полезные знакомства. Хочу поблагодарить за эту возможность мой родной ФК «Динамо» Киев и, конечно, наши вооруженные силы, что защищаете нас и даете возможность жить и работать.

Это было увлекательное путешествие, дальше будет…» – написал Кравец в своих социальных сетях.

По теме:
Черноморец – Заря. Текстовая трансляция. LIVE
Проблемы для Ротаня. Полесье потеряло одного из лидеров команды
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Кравец Игорь Суркис
Николай Титюк Источник: Instagram
Dynamo1927
Вот Хача надо было уволить в первую очередь потому что селекция на нуле. Неизвестно чем там они занимаются
