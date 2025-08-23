ЛАЗЕТИЧ: «Мы создали много моментов против Динамо, но это только 1-й тайм»

Главный тренер Маккаби Тель-Авив Жарко Лазетич прокомментировал матч Q4 Лиги Европы против киевского Динамо (3:1):

«Мы создали много моментов, и есть много позитива, но это только первый тайм.

Дождь пошел на пользу футболу. Результат был хороший, но недостаточный. Теперь нам нужно забыть об этом, это только первый тайм. У «Маккаби» есть опыт хороших результатов в первой игре, а потом уже и хуже. Нам нужно быть осторожными с этой командой в ответном матче.

Это результат, но с точки зрения игры мы были очень хороши, создали много моментов, пропустили с первого удара соперника, но потом, когда получили большинство, внесли коррективы.

В прошлом сезоне мы не знали, как это делать, так что это прогресс. Забивать такому сопернику непросто, и можно сказать много позитивных слов. Нам нужно забыть об этом сейчас и готовиться к следующей игре».