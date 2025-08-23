Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛАЗЕТИЧ: «Мы создали много моментов против Динамо, но это только 1-й тайм»
Лига Европы
23 августа 2025, 05:57 | Обновлено 23 августа 2025, 06:17
Главный тренер Маккаби Тель-Авив прокомментировал матч Лиги Европы

ФК Маккаби Тель-Авив. Жарко Лазетич

Главный тренер Маккаби Тель-Авив Жарко Лазетич прокомментировал матч Q4 Лиги Европы против киевского Динамо (3:1):

«Мы создали много моментов, и есть много позитива, но это только первый тайм.

Дождь пошел на пользу футболу. Результат был хороший, но недостаточный. Теперь нам нужно забыть об этом, это только первый тайм. У «Маккаби» есть опыт хороших результатов в первой игре, а потом уже и хуже. Нам нужно быть осторожными с этой командой в ответном матче.

Это результат, но с точки зрения игры мы были очень хороши, создали много моментов, пропустили с первого удара соперника, но потом, когда получили большинство, внесли коррективы.

В прошлом сезоне мы не знали, как это делать, так что это прогресс. Забивать такому сопернику непросто, и можно сказать много позитивных слов. Нам нужно забыть об этом сейчас и готовиться к следующей игре».

Динамо Киев Лига Европы пресс-конференция Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо Жарко Лазетич
Николай Степанов Источник: ФК Маккаби Тель-Авив
