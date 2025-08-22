Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
22 августа 2025, 21:23 | Обновлено 22 августа 2025, 21:29
Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч 2-го тура АПЛ

Вечером 22 августа состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги

Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч 2-го тура АПЛ
ФК Челси

Вечером 22 августа состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Вест Хэм и Челси встретятся на стадионе в Лондоне.

Стали известны стартовые составы команд.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

