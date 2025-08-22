Англия22 августа 2025, 21:23 | Обновлено 22 августа 2025, 21:29
Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч 2-го тура АПЛ
Вечером 22 августа состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги

Вечером 22 августа состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.
Вест Хэм и Челси встретятся на стадионе в Лондоне.
Стали известны стартовые составы команд.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

без Мудрика
