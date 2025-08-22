Вечером 22 августа состоится матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Вест Хэм и Челси встретятся на стадионе в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы команд.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч 2-го тура АПЛ