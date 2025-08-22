Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Стало известно, когда состоится жеребьевка ЧМ-2026. Трамп решил явиться

Президент США не пропустит церемонию

Стало известно, когда состоится жеребьевка ЧМ-2026. Трамп решил явиться
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что жеребьевка финального турнира ЧМ-2026 состоится 5 декабря. Скорее всего, церемония пройдет в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что жеребьевку запланировали провести в Лас-Вегасе, однако Трамп решил явиться на церемонию, а ему легче, если шоу пройдет в столице США.

ЧМ-2026 состоится в США, Канаде и Мексике и будет первым, в котором примет участие 48 команд. Они будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой.

Европейская часть отбора началась недавно. Сборная Украины будет бороться за выход на турнир в группе с Францией, Азербайджаном и Исландией.

5 сентября команда Сергея Реброва сыграет с Францией.

ЧМ-2026 по футболу Дональд Трамп сборная Украины по футболу фото
Иван Зинченко Источник: The Athletic
