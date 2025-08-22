ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити продлил контракт с лидером обороны

Английский «Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с португальским центральным защитником Рубеном Диашом.

Отмечается, что новое соглашение 28-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2028/29.

В сезоне 2024/25 Рубен Диаш провел 44 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» отпустил Клаудио Эчеверри в «Байер».