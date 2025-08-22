ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити продлил контракт с лидером обороны
Новое соглашение с Рубеном Диашем будет действовать до лета 2029 года
Английский «Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с португальским центральным защитником Рубеном Диашом.
Отмечается, что новое соглашение 28-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2028/29.
В сезоне 2024/25 Рубен Диаш провел 44 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.
Ранее «Манчестер Сити» отпустил Клаудио Эчеверри в «Байер».
We're delighted to announce that @rubendias has extended his contract at City until 2029 ✍️ pic.twitter.com/a5oURtqF0q— Manchester City (@ManCity) August 22, 2025
