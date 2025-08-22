Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
22 августа 2025, 12:43
Ярмоленко провел 400-й матч за Динамо

Андрей Ярмоленко стал 7-м игроком киевлян за все годы, достигшим этого рубежа

Ярмоленко провел 400-й матч за Динамо
ФК Динамо

Поединок с «Маккаби» (1:3) стал 400-м в динамовской карьере 35-летнего полузащитника Андрея Ярмоленко. Он стал 7-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 3-м после Александра Шовковского и Олега Гусева за годы независимости, достигшим этого рубежа. 268 встреч Андрей отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 95 - в еврокубках, 31 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.

К слову, игра с «Маккаби» стала юбилейной и для Владислава Кабаева, который провел 50-й матч в еврокубках. 34 встречи он отыграл в Лиге Европы, 10 – в Лиге чемпионов и 6 – в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев Динамо за все годы

Годы

ЧС

КС

СК

ЧУ

КУ

СУ

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2017

-

-

-

426

58

9

143

636

2.

Олег БЛОХИН

1969-1987

432

67

3

-

-

-

79

581

3.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

-

-

-

296

43

6

98

443

4.

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

1979-1992

333

45

2

14

2

-

43

439

5.

Леонид БУРЯК

1973-1984

304

52

2

-

-

-

51

409

6.

Владимир ВЕРЕМЕЕВ

1968-1982

310

45

2

-

-

-

44

401

7.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2025

-

-

-

268

31

6

95

400

8.

Владимир МУНТЯН

1965-1977

302

34

-

-

-

-

35

371

9.

Владимир БЕССОНОВ

1976-1990

278

48

3

-

-

-

39

368

10.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2011-2025

-

-

-

243

25

6

91

365

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СК - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СУ - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

