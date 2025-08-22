Ярмоленко провел 400-й матч за Динамо
Андрей Ярмоленко стал 7-м игроком киевлян за все годы, достигшим этого рубежа
Поединок с «Маккаби» (1:3) стал 400-м в динамовской карьере 35-летнего полузащитника Андрея Ярмоленко. Он стал 7-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 3-м после Александра Шовковского и Олега Гусева за годы независимости, достигшим этого рубежа. 268 встреч Андрей отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 95 - в еврокубках, 31 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.
К слову, игра с «Маккаби» стала юбилейной и для Владислава Кабаева, который провел 50-й матч в еврокубках. 34 встречи он отыграл в Лиге Европы, 10 – в Лиге чемпионов и 6 – в Лиге конференций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев Динамо за все годы
|
|
|
Годы
|
ЧС
|
КС
|
СК
|
ЧУ
|
КУ
|
СУ
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2017
|
-
|
-
|
-
|
426
|
58
|
9
|
143
|
636
|
2.
|
Олег БЛОХИН
|
1969-1987
|
432
|
67
|
3
|
-
|
-
|
-
|
79
|
581
|
3.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
-
|
-
|
-
|
296
|
43
|
6
|
98
|
443
|
4.
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
1979-1992
|
333
|
45
|
2
|
14
|
2
|
-
|
43
|
439
|
5.
|
Леонид БУРЯК
|
1973-1984
|
304
|
52
|
2
|
-
|
-
|
-
|
51
|
409
|
6.
|
Владимир ВЕРЕМЕЕВ
|
1968-1982
|
310
|
45
|
2
|
-
|
-
|
-
|
44
|
401
|
7.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2025
|
-
|
-
|
-
|
268
|
31
|
6
|
95
|
400
|
8.
|
Владимир МУНТЯН
|
1965-1977
|
302
|
34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
371
|
9.
|
Владимир БЕССОНОВ
|
1976-1990
|
278
|
48
|
3
|
-
|
-
|
-
|
39
|
368
|
10.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2011-2025
|
-
|
-
|
-
|
243
|
25
|
6
|
91
|
365
ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СК - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СУ - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
