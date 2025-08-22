Ярмоленко провел 400-й матч за Динамо

Поединок с «Маккаби» (1:3) стал 400-м в динамовской карьере 35-летнего полузащитника Андрея Ярмоленко. Он стал 7-м игроком киевлян за всю историю, в том числе 3-м после Александра Шовковского и Олега Гусева за годы независимости, достигшим этого рубежа. 268 встреч Андрей отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 95 - в еврокубках, 31 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.

К слову, игра с «Маккаби» стала юбилейной и для Владислава Кабаева, который провел 50-й матч в еврокубках. 34 встречи он отыграл в Лиге Европы, 10 – в Лиге чемпионов и 6 – в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев Динамо за все годы

Годы ЧС КС СК ЧУ КУ СУ ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2017 - - - 426 58 9 143 636 2. Олег БЛОХИН 1969-1987 432 67 3 - - - 79 581 3. Олег ГУСЕВ 2003-2018 - - - 296 43 6 98 443 4. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 1979-1992 333 45 2 14 2 - 43 439 5. Леонид БУРЯК 1973-1984 304 52 2 - - - 51 409 6. Владимир ВЕРЕМЕЕВ 1968-1982 310 45 2 - - - 44 401 7. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2025 - - - 268 31 6 95 400 8. Владимир МУНТЯН 1965-1977 302 34 - - - - 35 371 9. Владимир БЕССОНОВ 1976-1990 278 48 3 - - - 39 368 10. Виталий БУЯЛЬСКИЙ 2011-2025 - - - 243 25 6 91 365

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СК - Суперкубок СССР (Кубок сезона); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СУ - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.