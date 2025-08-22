Вторая ракетка Украины Марта Костюк продолжает подготовку к Открытому чемпионату США 2025.

Марта тренируется на кортах US Open. Костюк поделилась фотографиями с облегающей голубой форме.

«Getting ready for an electric US Open⚡️», – подписала фото украинка.

Двумя днями ранее также вышло крутое промо Марты перед стартом мейджора от Wilson, который является спонсором теннисистки.

Костюк на старте слэма в Нью-Йорке поборется против представительницы Великобритании Кэти Бултер.

Electric. Костюк поделилась фото с тренировки на US Open в облегающей форме