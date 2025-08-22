Electric. Костюк поделилась фото с тренировки на US Open в облегающей форме
Марта готовится к Открытому чемпионату США
Вторая ракетка Украины Марта Костюк продолжает подготовку к Открытому чемпионату США 2025.
Марта тренируется на кортах US Open. Костюк поделилась фотографиями с облегающей голубой форме.
«Getting ready for an electric US Open⚡️», – подписала фото украинка.
Двумя днями ранее также вышло крутое промо Марты перед стартом мейджора от Wilson, который является спонсором теннисистки.
Костюк на старте слэма в Нью-Йорке поборется против представительницы Великобритании Кэти Бултер.
Якби ж ця форма допомогла добре виступити на USO .