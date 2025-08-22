Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
22 августа 2025, 07:44
ВИДЕО. Ястремская показала форму, в которой сыграет на US Open 2025

Даяна на старте Открытого чемпионата США сыграет с Анастасией Павлюченковой

ВИДЕО. Ястремская показала форму, в которой сыграет на US Open 2025
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в своем Instagram показала форму, в которой сыграет на Открытом чемпионате США 2025.

На старте US Open 2025 25-летняя украинка сыграет против «нейтралки» Анастасии Павлюченковой.

Даяна в восьмой раз в карьере сыграет на американском мейджоре. Ее лучшим результатом на кортах Нью-Йорка является стадия 1/16 финала в 2019 году.

В прошлом году Ястремская потерпела поражение от Юле Нимайер в первом круге.

ВИДЕО. Ястремская показала форму, в которой сыграет на US Open 2025

