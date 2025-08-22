Динамо впервые в своей истории проиграло Маккаби в еврокубках

В первом матче стадии Q4 Лиги Европы киевское «Динамо» проиграло на выезде тель-авивскому «Маккаби» со счетом 1:3.

Для киевлян это поражение стало первым во взаимоотношениях с «Маккаби».

Этот матч стал уже пятым для команд в еврокубках, в которых «Динамо» одержало 2 победы, 2 раза была зафиксирована ничья и 1 победа «Маккаби».

Матчи Динамо против Маккаби Т.-А. в еврокубках