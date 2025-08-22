Лига Европы22 августа 2025, 00:33 |
89
1
Динамо впервые в своей истории проиграло Маккаби в еврокубках
Этот матч стал уже пятым между этими командами в евротурнирах
22 августа 2025, 00:33 |
89
1
В первом матче стадии Q4 Лиги Европы киевское «Динамо» проиграло на выезде тель-авивскому «Маккаби» со счетом 1:3.
Для киевлян это поражение стало первым во взаимоотношениях с «Маккаби».
Этот матч стал уже пятым для команд в еврокубках, в которых «Динамо» одержало 2 победы, 2 раза была зафиксирована ничья и 1 победа «Маккаби».
Матчи Динамо против Маккаби Т.-А. в еврокубках
- 2011: ЛЕ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 1:1
- 2011: ЛЕ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 3:3
- 2015: ЛЧ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 0:2
- 2015: ЛЧ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 1:0
- 2025: ЛЕ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 3:1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2025, 19:47 48
Игра квалификации Лиги Европы пройдет в сербском Бачка-Топола
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 18
Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы
Футбол | 22.08.2025, 00:01
Футбол | 21.08.2025, 15:57
Футбол | 21.08.2025, 10:59
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
кто еще не выйгрывал? Сашо дает шанс всем ноунеймам,записать себе в актив исторические победы! и главное не думает даже в отставку идти! Позор на весь футбольный мир! Ссыкуны боятся играть,мяч автоматом на вратаря ,а там в аут и опять поновой!
Популярные новости
20.08.2025, 13:41 15
20.08.2025, 04:00 2
20.08.2025, 01:16 2
20.08.2025, 00:58
20.08.2025, 00:07 54
20.08.2025, 20:18 1
20.08.2025, 07:11 9
20.08.2025, 19:59 29