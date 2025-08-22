Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо впервые в своей истории проиграло Маккаби в еврокубках
Лига Европы
22 августа 2025, 00:33 |
89
1

Динамо впервые в своей истории проиграло Маккаби в еврокубках

Этот матч стал уже пятым между этими командами в евротурнирах

22 августа 2025, 00:33 |
89
1
Динамо впервые в своей истории проиграло Маккаби в еврокубках
ФК Динамо Киев

В первом матче стадии Q4 Лиги Европы киевское «Динамо» проиграло на выезде тель-авивскому «Маккаби» со счетом 1:3.

Для киевлян это поражение стало первым во взаимоотношениях с «Маккаби».

Этот матч стал уже пятым для команд в еврокубках, в которых «Динамо» одержало 2 победы, 2 раза была зафиксирована ничья и 1 победа «Маккаби».

Матчи Динамо против Маккаби Т.-А. в еврокубках

  • 2011: ЛЕ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 1:1
  • 2011: ЛЕ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 3:3
  • 2015: ЛЧ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 0:2
  • 2015: ЛЧ, Динамо – Маккаби Т.-А. – 1:0
  • 2025: ЛЕ, Маккаби Т.-А. – Динамо – 3:1
По теме:
Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби
Утрехт присоединился к АЗ, ПСВ и Аяксу в одном победном рейтинге
Итоги первых матчей Лиги Европы. Фиаско Динамо под дождем в Сербии
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А
Футбол | 21 августа 2025, 19:47 48
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А

Игра квалификации Лиги Европы пройдет в сербском Бачка-Топола

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 18
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы

Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Футбол | 22.08.2025, 00:01
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Футбол | 21.08.2025, 15:57
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Футбол | 21.08.2025, 10:59
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sergei Aalst
кто еще не выйгрывал? Сашо дает шанс всем ноунеймам,записать себе в актив исторические победы! и главное не думает даже в отставку идти! Позор на весь футбольный мир!  Ссыкуны боятся играть,мяч автоматом на вратаря ,а там в аут и опять поновой!
Ответить
+1
Популярные новости
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
20.08.2025, 01:16 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я уже говорил это Владимиру Кличко, он никого не ждет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я уже говорил это Владимиру Кличко, он никого не ждет»
20.08.2025, 00:58
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем