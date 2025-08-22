Стало известно, получил ли амнистию Ковалец после отправки в дубль
Украинец и португалец Кампос попали под санкции главного тренера
После удаления в матче первого тура чемпионата УПЛ с «Кудровкой» лидеры «Александрии» Кирилл Ковалец и легионер Кампуш решением руководителя Кирилла Нестеренка были наказаны отстранением от основного состава команды. Они продолжили тренироваться со второлиговой «Александрией-2».
Как стало известно Sport.ua, португалец уже готовился в общей группе основного состава, а Ковалец еще в ожидании возвращения. Впрочем, Кампос в ближайшее время не сможет помочь «горожанам» из-за дисквалификации.
Также стало известно, что в расположении команды пока отсутствует травмированный Даниил Ващенко.
Поскольку «Александрия» не участвует в 1/32 финала Кубка Украины, то игровую паузу команда заполнит 24 августа товарищеским матчем со своей второй клубной командой.
Сейчас «Александрия» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, потерпев три поражения подряд. 31 августа они сыграют в 4 туре с «Шахтером».
Ранее тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко оценил поражение от «Металлиста 1925» со счетом 1:4.
