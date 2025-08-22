Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, получил ли амнистию Ковалец после отправки в дубль
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 00:01 | Обновлено 22 августа 2025, 00:03
Стало известно, получил ли амнистию Ковалец после отправки в дубль

Украинец и португалец Кампос попали под санкции главного тренера

ФК Александрия

После удаления в матче первого тура чемпионата УПЛ с «Кудровкой» лидеры «Александрии» Кирилл Ковалец и легионер Кампуш решением руководителя Кирилла Нестеренка были наказаны отстранением от основного состава команды. Они продолжили тренироваться со второлиговой «Александрией-2».

Как стало известно Sport.ua, португалец уже готовился в общей группе основного состава, а Ковалец еще в ожидании возвращения. Впрочем, Кампос в ближайшее время не сможет помочь «горожанам» из-за дисквалификации.

Также стало известно, что в расположении команды пока отсутствует травмированный Даниил Ващенко.

Поскольку «Александрия» не участвует в 1/32 финала Кубка Украины, то игровую паузу команда заполнит 24 августа товарищеским матчем со своей второй клубной командой.

Сейчас «Александрия» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, потерпев три поражения подряд. 31 августа они сыграют в 4 туре с «Шахтером».

Ранее тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко оценил поражение от «Металлиста 1925» со счетом 1:4.

Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кирилл Нестеренко Кирилл Ковалец Мигел Кампуш Даниил Ващенко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
