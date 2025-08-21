Судаков двумя словами отреагировал на ничью Шахтера с Серветтом
Матч квалификации Лиги конференций завершился вничью со счетом 1:1
В четверг, 21 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между донецким «Шахтером» и швейцарским «Серветтом».
Встречу принимал стадион имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч завершился вничью со счетом 1:1.
Украинский хавбек «горняков» Георгий Судаков двумя словами отреагировал на матч:
«Кому молиться?» – написал полузащитник в своем телеграм-канале.
Ранее Валерий Бондар прокомментировал ничью с «Серветтом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Фенербахче» прекратил переговоры о переходе украинца
«Милан» готов отдать Юнуса Мусу и Давида Бартезаги ради форварда сборной Украины