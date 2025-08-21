Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков двумя словами отреагировал на ничью Шахтера с Серветтом
Лига конференций
21 августа 2025, 23:53
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В четверг, 21 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между донецким «Шахтером» и швейцарским «Серветтом».

Встречу принимал стадион имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Украинский хавбек «горняков» Георгий Судаков двумя словами отреагировал на матч:

«Кому молиться?» – написал полузащитник в своем телеграм-канале.

Ранее Валерий Бондар прокомментировал ничью с «Серветтом».

Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт Лига конференций Георгий Судаков
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Комментарии 3
Андрій Заліщук
то треба перед каждою ігрою ходити до церкви, може поможе, але я вірю що в Женеві все стане на свої місця, і Шахтар виграє в основний час і вийде в ЛК
Ответить
+1
RomanMarik
Треба грати в кожній грі, а ви себе вже бачите всі в клубах Європи. Арда збери цих мажорів...
Ответить
0
MaximusOne
То не поможе, спитай Кополовця, він тобі підтвердить. https://m.youtube.com/watch?v=FMzaIpmGPeM
Ответить
0
