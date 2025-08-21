Судаков двумя словами отреагировал на ничью Шахтера с Серветтом

В четверг, 21 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между донецким «Шахтером» и швейцарским «Серветтом».

Встречу принимал стадион имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Украинский хавбек «горняков» Георгий Судаков двумя словами отреагировал на матч:

«Кому молиться?» – написал полузащитник в своем телеграм-канале.

Ранее Валерий Бондар прокомментировал ничью с «Серветтом».