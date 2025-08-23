Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На Довбика нацелился топовый клуб. Однако у Артема появился конкурент
Англия
23 августа 2025, 02:32 |
63
0

На Довбика нацелился топовый клуб. Однако у Артема появился конкурент

«Наполи» выбирает между украинцем и Николасом Джексоном

23 августа 2025, 02:32 |
63
0
На Довбика нацелился топовый клуб. Однако у Артема появился конкурент
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации СМИ, украинцем заинтересовался чемпион Италии «Наполи», который активно ищет замену травмированному Лукаку. Руководство неаполитанцев выбрало двух финальных кандидатов на замену украинцу – это Артем Довбик из «Ромы» и Николас Джексон из «Челси». Вероятно, что «Наполи» выберет именно Артема, ведь за Джексона им придется заплатить гораздо большую сумму.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

По теме:
ВИДЕО. Лукас Пакета забил супергол в ворота Челси из ситуации с xG = 0.01
«Этого никогда не было». В Италии сообщили важные новости по поводу Довбика
«Он должен это сделать». Легенда Арсенала дал совет Зинченко
Николас Джексон Рома Рим Наполи трансферы Серии A трансферы Челси Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Футбол | 22 августа 2025, 09:46 17
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо

Футболист и тренер повздорили перед ответной игрой против «Пафоса»

Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 13:35 21
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби

Артем Кравец больше не является советником президента столичного клуба

Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22.08.2025, 08:30
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Джеррард назвал трех игроков, которым Беллингем пока не ровня
Футбол | 23.08.2025, 01:54
Джеррард назвал трех игроков, которым Беллингем пока не ровня
Джеррард назвал трех игроков, которым Беллингем пока не ровня
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Другие виды | 22.08.2025, 20:53
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 4
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
СМИТ: «Усик? В этом бое вообще нет никакой необходимости»
СМИТ: «Усик? В этом бое вообще нет никакой необходимости»
21.08.2025, 00:40
Бокс
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем