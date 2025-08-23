На Довбика нацелился топовый клуб. Однако у Артема появился конкурент

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации СМИ, украинцем заинтересовался чемпион Италии «Наполи», который активно ищет замену травмированному Лукаку. Руководство неаполитанцев выбрало двух финальных кандидатов на замену украинцу – это Артем Довбик из «Ромы» и Николас Джексон из «Челси». Вероятно, что «Наполи» выберет именно Артема, ведь за Джексона им придется заплатить гораздо большую сумму.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».