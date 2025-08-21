Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси рискует повторить антирекорд клуба в АПЛ сезона 1995/96
Англия
21 августа 2025, 22:49
Челси рискует повторить антирекорд клуба в АПЛ сезона 1995/96

Чтобы избежать этого, «пенсионеры» должны забить как минимум один гол

Челси рискует повторить антирекорд клуба в АПЛ сезона 1995/96
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» рискует впервые с сезона 1995/96 не отличиться забитыми мячами в первых двух турах АПЛ.

Завтра, 22 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Челси». Начало встречи – в 22:00 по Киеву. Обе команды входят в число 13 клубов Премьер-лиги, которые не смогли одержать победу в первом туре соревнования.

Если «пенсионеры» снова не смогут забить, как и в матче 1-го тура против «Кристал Пэлас» (0:0), то команда повторит антирекорд почти 30-летней давности, когда не поразила ворота «Эвертона» (0:0) и «Ноттингема» (0:0) в первых двух турах лиги.

В последних 5 матчах между этими командами трижды побеждал «Челси» (2:1, 3:0, 5:0), один раз сильнее был «Вест Хэм» (3:1), еще один поединок завершился ничьей (1:1).

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси статистика Кристал Пэлас Эвертон Ноттингем Форест
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии 1
ivankondrat96
На папері Челсі має перемогти Вест Хем. А там як буде
