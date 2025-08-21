Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Шахтер прибыл на арену в Кракове на матч Q4 ЛК против Серветта
Лига конференций
21 августа 2025, 20:14 |
ВИДЕО. Как Шахтер прибыл на арену в Кракове на матч Q4 ЛК против Серветта

Первый поединок четвертого раунда отбора еврокубка состоится в Кракове 21 августа (21:00)

ФК Шахтер

21 августа донецкий Шахтер проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против швейцарского Серветта.

Поединок состоится на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки уже прибыли на арену, а пресс-служба команды опубликовала соответствующие видео.

Ответная игра между Серветтом и Шахтером запланирована на 28 число в Женеве.

видео Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
