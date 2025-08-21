ВИДЕО. Как Шахтер прибыл на арену в Кракове на матч Q4 ЛК против Серветта
Первый поединок четвертого раунда отбора еврокубка состоится в Кракове 21 августа (21:00)
21 августа донецкий Шахтер проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 против швейцарского Серветта.
Поединок состоится на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Горняки уже прибыли на арену, а пресс-служба команды опубликовала соответствующие видео.
Ответная игра между Серветтом и Шахтером запланирована на 28 число в Женеве.
👊 Готові до битви! 🙌 Напруга зростає щохвилини 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 21, 2025
⚒️ «Шахтар» 🆚 «Серветт»#Shakhtar | #UECL #ШахтарСерветт pic.twitter.com/4pOsV0fBCf
