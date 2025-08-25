«Я отдам все». Лунин отреагировал на продление контракта Куртуа с Реалом

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа продолжит выступать в чемпионате Испании. Игрок готовится поставить подпись под новым контрактом – соглашение будет действовать до 2027 года.

Украинский вратарь Андрей Лунин отреагировал на продление контракта своего главного конкурента за место в старте.

«Я отдам все, что могу, чтобы получить игровое время и быть на таком же уровне, как Тибо Куртуа», – сказал Лунин.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».