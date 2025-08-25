Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я отдам все». Лунин отреагировал на продление контракта Куртуа с Реалом
Испания
«Я отдам все». Лунин отреагировал на продление контракта Куртуа с Реалом

Тибо готовится продлить соглашение до 2027 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа продолжит выступать в чемпионате Испании. Игрок готовится поставить подпись под новым контрактом – соглашение будет действовать до 2027 года.

Украинский вратарь Андрей Лунин отреагировал на продление контракта своего главного конкурента за место в старте.

«Я отдам все, что могу, чтобы получить игровое время и быть на таком же уровне, как Тибо Куртуа», – сказал Лунин.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

По теме:
ФОТО. Андрея Лунина «арестовали». Жена показала снимок
Овьедо – Реал Мадрид – 0:3. Дубль Мбаппе и мяч Вини. Видео голов и обзор
Матч Овьедо против Реала запомнился интересными статистическими фактами
чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
