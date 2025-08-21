Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 августа 2025, 15:56 | Обновлено 21 августа 2025, 16:08
ОФИЦИАЛЬНО. Маккаби перед игрой с Динамо продал одного из лидеров клуба

Дор Турджеман заключил контракт с «Нью-Инглэнд Революшн»

ОФИЦИАЛЬНО. Маккаби перед игрой с Динамо продал одного из лидеров клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Дор Турджеман

21-летний нападающий израильского клуба «Маккаби» Тель-Авив, Дор Турджеман, официально перешёл в новую команду. Молодой футболист стал игроком «Нью-Инглэнд Революшн» из MLS.

По информации пресс-службы клуба, Дор подписал контракт с новой командой до зимы 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Турджеман присоединится к представителю MLS после получения визы и Международного трансферного сертификата.

Ранее сообщалось, что за этот трансфер израильский клуб получил шесть миллионов евро плюс один миллион в виде бонусов.

В общей сложности Дор отыграл 114 матчей в составе «Маккаби», в которых нападающий забил 32 мяча и отдал 10 ассистов.

