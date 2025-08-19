Маккаби потеряет самого дорогого игрока команды перед матчем с Динамо Киев

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния израильский клуб решил продать самого дорогого футболиста своей команды.

21-летний форвард Дор Турджеман решил продолжить карьеру в чемпионате MLS, где будет выступать за «Нью-Ингленд Революшн». В ближайшее время израильтянин отправится в США, где пройдет медосмотр и подпишет контракт.

«Маккаби» заработает за этот трансфер 6 млн евро, еще один миллион прописан в виде бонусов. Стоит отметить, что по данным портала Transfermarkt Турджеман является самым дорогим футболистом команды (4,5 млн евро).

В прошлом сезоне Дор провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.