Маккаби потеряет самого дорогого игрока команды перед матчем с Динамо Киев
Дор Тургеман решил перебраться в Major League Soccer, где будет играть за «Нью-Ингленд Революшн»
21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».
Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния израильский клуб решил продать самого дорогого футболиста своей команды.
21-летний форвард Дор Турджеман решил продолжить карьеру в чемпионате MLS, где будет выступать за «Нью-Ингленд Революшн». В ближайшее время израильтянин отправится в США, где пройдет медосмотр и подпишет контракт.
«Маккаби» заработает за этот трансфер 6 млн евро, еще один миллион прописан в виде бонусов. Стоит отметить, что по данным портала Transfermarkt Турджеман является самым дорогим футболистом команды (4,5 млн евро).
В прошлом сезоне Дор провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.
🚨🇺🇸 New England Revolution on the verge of signing Maccabi Tel Aviv forward Dor Turgeman. Medical test expected to take place in Israel in the coming hours. A fee has been agreed with Maccabi for around $6m + $1m add-ons. Deal also includes 25% sell-on clause. 🤝🏻 #NERevs… pic.twitter.com/1cUBT9n0Pd— Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 18, 2025
