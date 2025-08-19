Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маккаби потеряет самого дорогого игрока команды перед матчем с Динамо Киев
Лига чемпионов
19 августа 2025, 09:02
Маккаби потеряет самого дорогого игрока команды перед матчем с Динамо Киев

Дор Тургеман решил перебраться в Major League Soccer, где будет играть за «Нью-Ингленд Революшн»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дор Тургеман

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния израильский клуб решил продать самого дорогого футболиста своей команды.

21-летний форвард Дор Турджеман решил продолжить карьеру в чемпионате MLS, где будет выступать за «Нью-Ингленд Революшн». В ближайшее время израильтянин отправится в США, где пройдет медосмотр и подпишет контракт.

«Маккаби» заработает за этот трансфер 6 млн евро, еще один миллион прописан в виде бонусов. Стоит отметить, что по данным портала Transfermarkt Турджеман является самым дорогим футболистом команды (4,5 млн евро).

В прошлом сезоне Дор провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

Лига чемпионов Динамо Киев Маккаби Т-А - Динамо Маккаби Тель-Авив Нью-Инглэнд Революшн Major League Soccer (MLS) Дор Турджеман трансферы
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
