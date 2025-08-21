Суарес находится в четырех голах от юбилейной отметки
Уругвайский нападающий отличился дублем за «Интер Майами»
В четвертьфинальном матче Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Тигрес» со счетом 2:1.
Дублем за хозяев отличился Луис Суарес, при этом он забил оба гола, реализовав пенальти.
Для Суареса эти голы стали 595-м и 596-м в карьере. Всего 4 забитых мяча отделяют уругвайца от того, чтобы стать 13-м игроком в истории футбола с 600 голами.
Лучшие бомбардиры в истории футбола
- 938 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 875 – Лионель Месси (Аргентина)
- 759 – Йозеф Бицан (Австрия)
- 757 – Пеле (Бразилия)
- 748 – Ромарио (Бразилия)
- 704 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 695 – Роберт Левандовски (Польша)
- 678 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 648 – Джимми Джонс (Северная Ирландия)
- 645 – Абе Ленстра (Нидерланды)
- 629 – Джо Бембрик (Северная Ирландия)
- 621 – Эйсебио (Португалия)
- 596 – Луис Суарес (Уругвай)
