Major League Soccer
21 августа 2025, 14:25
Суарес находится в четырех голах от юбилейной отметки

Уругвайский нападающий отличился дублем за «Интер Майами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

В четвертьфинальном матче Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Тигрес» со счетом 2:1.

Дублем за хозяев отличился Луис Суарес, при этом он забил оба гола, реализовав пенальти.

Для Суареса эти голы стали 595-м и 596-м в карьере. Всего 4 забитых мяча отделяют уругвайца от того, чтобы стать 13-м игроком в истории футбола с 600 голами.

Лучшие бомбардиры в истории футбола

  1. 938 – Криштиану Роналду (Португалия)
  2. 875 – Лионель Месси (Аргентина)
  3. 759 – Йозеф Бицан (Австрия)
  4. 757 – Пеле (Бразилия)
  5. 748 – Ромарио (Бразилия)
  6. 704 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  7. 695 – Роберт Левандовски (Польша)
  8. 678 – Герд Мюллер (ФРГ)
  9. 648 – Джимми Джонс (Северная Ирландия)
  10. 645 – Абе Ленстра (Нидерланды)
  11. 629 – Джо Бембрик (Северная Ирландия)
  12. 621 – Эйсебио (Португалия)
  13. 596 – Луис Суарес (Уругвай)
По теме:
Интер Майами – УАНЛ Тигрес – 2:1. Как Суарес оформил дубль. Видео голов
С кем сыграет Интер Майами? Определены полуфинальные пары Кубка лиг 2025
Дубль Суареса с пенальти вывел Интер Майами в полуфинал Кубка лиг
Major League Soccer (MLS) Луис Суарес пенальти УАНЛ Тигрес Интер Майами Кубок лиг (MLS) статистика
