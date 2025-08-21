Суарес находится в четырех голах от юбилейной отметки

В четвертьфинальном матче Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Тигрес» со счетом 2:1.

Дублем за хозяев отличился Луис Суарес, при этом он забил оба гола, реализовав пенальти.

Для Суареса эти голы стали 595-м и 596-м в карьере. Всего 4 забитых мяча отделяют уругвайца от того, чтобы стать 13-м игроком в истории футбола с 600 голами.

Лучшие бомбардиры в истории футбола

938 – Криштиану Роналду (Португалия) 875 – Лионель Месси (Аргентина) 759 – Йозеф Бицан (Австрия) 757 – Пеле (Бразилия) 748 – Ромарио (Бразилия) 704 – Ференц Пушкаш (Венгрия) 695 – Роберт Левандовски (Польша) 678 – Герд Мюллер (ФРГ) 648 – Джимми Джонс (Северная Ирландия) 645 – Абе Ленстра (Нидерланды) 629 – Джо Бембрик (Северная Ирландия) 621 – Эйсебио (Португалия) 596 – Луис Суарес (Уругвай)