Бенфика в матче против Фенербахче установила собственный рекорд
«Орлы» не пропустили ни одного гола в начале сезона
В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» дома сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 0:0.
«Орлы» впервые в своей истории не пропустили ни одного гола в первых пяти матчах сезона.
Матчи Бенфики в нынешнем сезоне
- Спортинг – Бенфика – 0:1
- Ницца – Бенфика – 0:2
- Бенфика – Ницца – 2:0
- Эштрела – Бенфика – 0:1
- Фенербахче – Бенфика – 0:0
Приятным фактом является то, что во всех этих пяти матчах ворота «Бенфики» защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.
Андрей в матче против «Фенербахче» сделал 6 сейвов.
HISTÓRICO: Pela 1.ª vez, o 🦅 Benfica não sofre qualquer golo nos 5 primeiros jogos de uma temporada pic.twitter.com/C7U6XDpNX2— Playmaker (@playmaker_PT) August 20, 2025
🇺🇦🧤| 𝐀𝐍𝐀𝐓𝐎𝐋𝐈𝐘 𝐓𝐑𝐔𝐁𝐈𝐍 (𝟐𝟒) this season:— Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 20, 2025
• 5 GAMES
• 5 CLEAN SHEETS
𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑𝐑𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐊𝐄𝐄𝐏𝐄𝐑 🔥 pic.twitter.com/7Xw5GWduzM
