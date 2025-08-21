Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
Бенфика в матче против Фенербахче установила собственный рекорд

«Орлы» не пропустили ни одного гола в начале сезона

Бенфика в матче против Фенербахче установила собственный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» дома сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 0:0.

«Орлы» впервые в своей истории не пропустили ни одного гола в первых пяти матчах сезона.

Матчи Бенфики в нынешнем сезоне

  • Спортинг – Бенфика – 0:1
  • Ницца – Бенфика – 0:2
  • Бенфика – Ницца – 2:0
  • Эштрела – Бенфика – 0:1
  • Фенербахче – Бенфика – 0:0

Приятным фактом является то, что во всех этих пяти матчах ворота «Бенфики» защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.

Андрей в матче против «Фенербахче» сделал 6 сейвов.

