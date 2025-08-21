Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждем сюрприза от Полесья»
Лига Европы
21 августа 2025, 13:37 | Обновлено 21 августа 2025, 13:45
303
4

Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждем сюрприза от Полесья»

В поединках Динамо и Шахтера будет идти ожесточенная борьба

21 августа 2025, 13:37 | Обновлено 21 августа 2025, 13:45
303
4
Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждем сюрприза от Полесья»
Валентин Москвин

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Валентин Москвин, который на клубном уровне успел поиграть за «Прикарпатье», «Днепр», «Кривбасс» и израильский «Хапоэль» (Кфар-Сава), в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего ожидает от наших представителей в квалификационных матчах еврокубков:

«Поединки киевского «Динамо» и тель-авивского «Маккаби» всегда проходили в бескомпромиссной борьбе. Уверен, что не станет исключением и сегодняшний в Лиге Европы, который примет сербский город Бачка-Топола.

«Маккаби» – амбициозный клуб, который на внутренней арене всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Интересно, что в рядах тель-авивцев достаточно много легионеров, но большинство из них не играют ведущих ролей. На мой взгляд, победитель в этой паре определится в ответном матче на следующей неделе в польском Люблине. А сегодня будет подписано мирное соглашение – 1:1.

Что касается «Шахтера», то, считаю, что в Кракове «горняки» возьмут верх – 2:0. В предыдущих поединках с греческим «Панатинаикосом» в Лиге Европы дончанам помешали кадровые проблемы. Сегодня не поможет из-за дисквалификации Олег Очеретько, зато вернулся в строй Георгий Судаков, все болельщики надеются, что выйдет на поле и Кевин, отсутствие которого с «Панатинаикосом» было очень ощутимо. В конце концов, и «Серветт» уступает по уровню подготовки грекам, к тому же, швейцарцы еще не в боевой спортивной форме.

Также я не спешил преждевременно хоронить полищуков, у которых квалифицированный тренерский штаб, довольно качественные исполнители. Конечно, уровень подготовки «Фиорентины» выше, но не нужно забывать, что кубковые соревнования – свои законы, часто срабатывает правило: порядок бьет класс. Поэтому очень многое будет зависеть от тактики, которую выберет Ротань, будут ли готовы его подопечные прыгнуть выше головы. Я склоняюсь к тому, что «Полесье» преподнесет сюрприз, даст бой «Фиорентине» и все закончится нулевой ничьей».

Ранее игрок «Маккаби» сделал заявление перед игрой с «Динамо».

По теме:
ГРИГОРЧУК: «Полесье сегодня должно быть другим, чем они были в игре с ЛНЗ»
Экс-защитник сборной Украины: «Для Динамо все решится в ответном матче»
Фраер сдал назад. Фиорентина удалила упоминание москвы из своих соцсетей
Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт Динамо Киев Маккаби Тель-Авив Лига Европы инсайд Маккаби Т-А - Динамо
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вингера Байера
Футбол | 21 августа 2025, 13:08 0
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вингера Байера
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вингера Байера

Амин Адли сменил клубную прописку

Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 21 августа 2025, 14:08 12
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26

Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21.08.2025, 04:54
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21.08.2025, 08:07
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Хто це, шо це ,що він несе ?
Ответить
0
ТвояМамка
Всосут не 3:0 а 3:1 ? ну ладн
Ответить
0
Віталій Ткачук
Скільки матчів зіграв за збірну України? Прогнози його такі собі.
Ответить
0
taras_sidyi
Колишній півзахисник збірної України? Якої України?
Ответить
0
Популярные новости
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
20.08.2025, 05:55 31
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем