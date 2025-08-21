Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждем сюрприза от Полесья»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Валентин Москвин, который на клубном уровне успел поиграть за «Прикарпатье», «Днепр», «Кривбасс» и израильский «Хапоэль» (Кфар-Сава), в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего ожидает от наших представителей в квалификационных матчах еврокубков:

«Поединки киевского «Динамо» и тель-авивского «Маккаби» всегда проходили в бескомпромиссной борьбе. Уверен, что не станет исключением и сегодняшний в Лиге Европы, который примет сербский город Бачка-Топола.

«Маккаби» – амбициозный клуб, который на внутренней арене всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Интересно, что в рядах тель-авивцев достаточно много легионеров, но большинство из них не играют ведущих ролей. На мой взгляд, победитель в этой паре определится в ответном матче на следующей неделе в польском Люблине. А сегодня будет подписано мирное соглашение – 1:1.

Что касается «Шахтера», то, считаю, что в Кракове «горняки» возьмут верх – 2:0. В предыдущих поединках с греческим «Панатинаикосом» в Лиге Европы дончанам помешали кадровые проблемы. Сегодня не поможет из-за дисквалификации Олег Очеретько, зато вернулся в строй Георгий Судаков, все болельщики надеются, что выйдет на поле и Кевин, отсутствие которого с «Панатинаикосом» было очень ощутимо. В конце концов, и «Серветт» уступает по уровню подготовки грекам, к тому же, швейцарцы еще не в боевой спортивной форме.

Также я не спешил преждевременно хоронить полищуков, у которых квалифицированный тренерский штаб, довольно качественные исполнители. Конечно, уровень подготовки «Фиорентины» выше, но не нужно забывать, что кубковые соревнования – свои законы, часто срабатывает правило: порядок бьет класс. Поэтому очень многое будет зависеть от тактики, которую выберет Ротань, будут ли готовы его подопечные прыгнуть выше головы. Я склоняюсь к тому, что «Полесье» преподнесет сюрприз, даст бой «Фиорентине» и все закончится нулевой ничьей».

