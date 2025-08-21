Верес готовит трансфер экс-игрока Гремио. Он заменит Луана Кампоса

Ровенский «Верес» в последние дни лета планирует усилить состав молодым бразильским футболистом.

По информации телеграм-канала Футбол с вертолёта, в ближайшее время к украинскому клубу присоединится 23-летний вингер клуба «Ферровиария» Уэсли Помба.

Информация об условиях трансфера футболиста пока неизвестна.

Весли находится в составе «Ферровиария» с марта 2025 года, сыграв за клуб девять матчей. Забить гол или отдать результативную передачу ему не удалось.

В течение своей карьеры Помба выступал за такие бразильские клубы, как «Гремио», «Кашиас», «Куритиба», «Пелотас», «КРБ» и «Итуано».

Ранее известный украинский комментатор Виктор Вацко раскритиковал работу ровенского клуба.