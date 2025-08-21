Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес готовит трансфер экс-игрока Гремио. Он заменит Луана Кампоса
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 13:29 | Обновлено 21 августа 2025, 13:32
385
1

Верес готовит трансфер экс-игрока Гремио. Он заменит Луана Кампоса

Ровенский клуб близок к подписанию Уэсли Помба

21 августа 2025, 13:29 | Обновлено 21 августа 2025, 13:32
385
1
Верес готовит трансфер экс-игрока Гремио. Он заменит Луана Кампоса
ФК Коритиба. Уэсли Помба

Ровенский «Верес» в последние дни лета планирует усилить состав молодым бразильским футболистом.

По информации телеграм-канала Футбол с вертолёта, в ближайшее время к украинскому клубу присоединится 23-летний вингер клуба «Ферровиария» Уэсли Помба.

Информация об условиях трансфера футболиста пока неизвестна.

Весли находится в составе «Ферровиария» с марта 2025 года, сыграв за клуб девять матчей. Забить гол или отдать результативную передачу ему не удалось.

В течение своей карьеры Помба выступал за такие бразильские клубы, как «Гремио», «Кашиас», «Куритиба», «Пелотас», «КРБ» и «Итуано».

Ранее известный украинский комментатор Виктор Вацко раскритиковал работу ровенского клуба.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вингера Байера
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Должны сделать все от нас зависящее, чтобы пройти дальше»
Шахтер выиграл апелляцию в деле о банкротстве известного украинского клуба
Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу Луан Кампос
Андрей Витренко Источник: Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Футбол | 20 августа 2025, 20:18 0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»

Коуч «Динамо» подтвердил аренду Владислава Супряги

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 10
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы

Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21.08.2025, 04:54
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждем сюрприза от Полесья»
Футбол | 21.08.2025, 13:37
Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждем сюрприза от Полесья»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждем сюрприза от Полесья»
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20.08.2025, 15:01
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Brian
Кар'єра не вражає. Крім Греміо і виділити немає з кого. Я так розумію всі ті клуби або з нижчої ліги або аутсайдери Паулісти.
Ответить
0
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 8
Другие виды
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
20.08.2025, 05:55 31
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем