Вацко хочет играть в УПЛ. Он уже выбрал клуб для дебюта
Известный комментатор разнес трансферную работу «Вереса» из Ровно
Известный украинский комментатор Виктор Вацко раскритиковал работу ровенского «Вереса» на трансферном рынке в летнее межсезонье, заявив, что он тоже готов играть на таком уровне, как один из новичков-легионеров «волков».
«Основной состав ушел. Кто вместо них? Уолли вышел против «Шахтера». Ну, я готов, Юра Габовда (спортивный директор «Вереса», – ред.). Я не буду хуже. Я тоже на таком уровне сыграю», – резюмировал Вацко.
Летом ровенский клуб совершил ряд трансферов. Волки подписали: Виталия Бойко, Валентина Гороха, Дениса Ндукве, Константиса Стамулиса, Аладжи Уолли, Сергея Стеня и Кая Ципота.
«Волки» провалили старт сезона в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Олега Шандрука уступили Динамо (0:1), Полтаве (0:1) и Шахтеру (0:2), не набрав ни одного турнирного балла в стартовых трех турах УПЛ.
Ранее сообщалось, что Верес отпустил в аренду форварда-легионера
