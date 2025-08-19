Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вацко хочет играть в УПЛ. Он уже выбрал клуб для дебюта
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 12:04 |
1532
2

Вацко хочет играть в УПЛ. Он уже выбрал клуб для дебюта

Известный комментатор разнес трансферную работу «Вереса» из Ровно

19 августа 2025, 12:04 |
1532
2
Вацко хочет играть в УПЛ. Он уже выбрал клуб для дебюта
Instagram. Виктор Вацко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко раскритиковал работу ровенского «Вереса» на трансферном рынке в летнее межсезонье, заявив, что он тоже готов играть на таком уровне, как один из новичков-легионеров «волков».

«Основной состав ушел. Кто вместо них? Уолли вышел против «Шахтера». Ну, я готов, Юра Габовда (спортивный директор «Вереса», – ред.). Я не буду хуже. Я тоже на таком уровне сыграю», – резюмировал Вацко.

Летом ровенский клуб совершил ряд трансферов. Волки подписали: Виталия Бойко, Валентина Гороха, Дениса Ндукве, Константиса Стамулиса, Аладжи Уолли, Сергея Стеня и Кая Ципота.

«Волки» провалили старт сезона в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Олега Шандрука уступили Динамо (0:1), Полтаве (0:1) и Шахтеру (0:2), не набрав ни одного турнирного балла в стартовых трех турах УПЛ.

Ранее сообщалось, что Верес отпустил в аренду форварда-легионера

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Металлиста и Миная покинул клуб Первой лиги
Отстраненный игрок Марселя готов покинуть клуб. Уже есть предложение
Почему в трансфере Кевина из Шахтера в Фулхэм есть интерес четырех сторон
Виктор Вацко Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Сергей Стень Юрий Габовда Денис Ндукве Константинос Стамулис Виталий Бойко Валентин Горох Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд
Футбол | 19 августа 2025, 11:19 12
Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд
Cтало известно, перейдет ли Попов в Уотфорд

Украинский защитник останется в «Динамо»

Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18 августа 2025, 16:10 14
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски

Одним из фигурантов дела является Владимир Тесля

Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Футбол | 18.08.2025, 21:48
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Футбол | 19.08.2025, 00:45
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Футбол | 19.08.2025, 12:47
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Чекаєм на дебют
Ответить
+1
Vitaly H
Риzдіти - не мешки носити..  я можу.. я такий...  йди ,   доводь свою спроможність .
Ответить
0
Популярные новости
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 18
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 11
Бокс
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 42
Футбол
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
17.08.2025, 14:26 14
Футбол
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем