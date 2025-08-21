В четверг, 21 августа, состоится первый матч между клубами «Полесье» и «Фиорентина» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

Встреча пройдет на стадионе «Татран Арена» в словацком Прешове.

Перед игрой итальянский клуб в социальных сетях опубликовал время начала матча для разных городов мира.

Учитывая ситуацию украинской команды, «Фиорентина» странным образом указала время старта по москве, полностью проигнорировав киевское время.

Итальянский клуб оперативно убрал свое сообщение со страницы, однако украинские фанаты уже успели зафиксировать странные действия «фиалок».

Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

ФОТО. Вспомнили москву – забыли Киев. Позорный шаг Фиорентины перед матчем