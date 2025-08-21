Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Вспомнили москву – забыли Киев. Позорный шаг Фиорентины перед матчем
Лига конференций
21 августа 2025, 12:59 | Обновлено 21 августа 2025, 13:04
Итальянский клуб удивил своим решением

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 августа, состоится первый матч между клубами «Полесье» и «Фиорентина» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

Встреча пройдет на стадионе «Татран Арена» в словацком Прешове.

Перед игрой итальянский клуб в социальных сетях опубликовал время начала матча для разных городов мира.

Учитывая ситуацию украинской команды, «Фиорентина» странным образом указала время старта по москве, полностью проигнорировав киевское время.

Итальянский клуб оперативно убрал свое сообщение со страницы, однако украинские фанаты уже успели зафиксировать странные действия «фиалок».

Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина фото
Андрей Витренко Источник: ФК Фиорентина
Макс Максов
Потрібно увечері, провести їм дерусифікацію! Полісся вперед!
Ответить
0
ТвояМамка
ужс какой. катастрофа! зрада! сцанкции против макаронников. НЕМЕДЛЕННО !!111
Ответить
0
Xvalenok03
Я бы сказал вдвойне странно.
Почему они указали время по русне, а не по часовому поясу италии?
Ответить
0
ZloyDeda
Смішно таке читати! Уявляєте: сидить собі так президент або спортивний директор або тренер або... і на комп'ютері набирають літери для сайту Ну сиділо якесь молоде... зробило помилку але після зауважень виправили, в кого не буває, це ж не українці там працюють? У вас такого не буває? Та тут на сайті можна такого познаходити при бажанні. 
Ответить
0
