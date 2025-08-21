«Ротань – хитрый». Тренер Фиорентины высказался о первом матче с Полесьем

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли поделился мыслями на пресс-конференции о готовности своей команды к первому матчу против житомирского «Полесья» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

«Мы подходим к игре с максимальной энергией и энтузиазмом. Выполнили всё, что готовили, команда хорошо поработала. Думаем, что готовы. Но решающим будет только поле.

Может ли повлиять то, что «Полесье» уже сыграло больше матчей? Мы не должны так думать и не должны иметь такого настроя. Чувствуем себя хорошо и думаем об этой игре ещё с июля. У нас есть пять замен, мы работаем всего 40 дней, но этого достаточно, чтобы иметь идеи и собственный стиль игры. Мы должны реализовать это с силой и убежденностью.

Ротань сказал, что мы можем дойти до финала? Их тренер хитрый. У каждого своя стратегия, он хороший тренер, а они – хорошая команда. Сбалансированы, обладают качеством, среди стартовых игроков целых 7 левшей. Но мы думаем о собственном прогрессе и о том, чтобы пройти этот раунд. Это будет непростая игра, но мы готовы. Нормально, что придётся преодолевать трудности вместе.

Мой проект формируется благодаря сотрудничеству клуба и штаба. Мы хотим повысить технический уровень и наши амбиции. Это требует времени, мы хорошо работаем, а клуб сохранил ключевых игроков – Де Хеа, Додо, Кина, Мандрагору и других. Мы должны поднять уровень: если получится в это трансферное окно – хорошо, если нет – сделаем это позже. Этот путь требует энергии и мотивации.

Хочется подарить трофей Давиде Астори. Не хочу быть банальным, но Давиде всегда со мной, а сейчас ещё больше. Это была бы мечта, но сначала нужно играть и расти как команда. Я нашёл коллектив, готовый работать, теперь нужно доказать это на поле.

Пикколи? Не будем говорить о трансферном рынке, мы здесь для игры. К сожалению, рынок не совпадает по времени с потребностями тренеров. Мы до сих пор не понимаем, почему даты именно такие, но должны это принять. Работаем с теми, кто есть, и не говорим о трансферах.

Нужно ли было дополнительно работать над мотивацией? Нет, потому что это означало бы, что всё очень плохо, а это не так. С самого начала сборов мы чётко держали в голове эту дату.

Мы работали над идеями игры и балансом, а не над мотивацией. Лига конференций – это шанс доказать нашу ценность и играть в Европе, что всегда важно. Если мы хотим расти, должны оставаться в еврокубках с амбициями, и наша Европа сейчас – это Лига конференций. Состав? В товарищеских матчах я уже делал тесты.

Чувствуем ли мы себя фаворитами, как «Челси» год назад? Сезон ещё не начался. На бумаге мы сильны, но есть и «Кристал Пэлас», и немецкие клубы. В любом случае, я уверен, что завтра мы сыграем хорошо. У нас огромное желание побеждать и провести невероятный сезон», – сказал Пиоли.

Первый матч пройдёт 21 августа на «Татран Арене» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.