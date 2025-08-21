Шансов нет? Букмекеры выбрали победителя игры Полесье – Фиорентина

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне поединка букмекеры выставили коэффициенты на игру. Фаворитом матча считается «Фиорентина» – на ее победу дают коэффициент 1.41. Вероятность ничьей оценивается в 4.75, а вот на победу житомирян дают совсем мало шансов – 8.10.