Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шансов нет? Букмекеры выбрали победителя игры Полесье – Фиорентина
Лига конференций
Шансов нет? Букмекеры выбрали победителя игры Полесье – Фиорентина

Первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится 21 августа в 21:00

ФК Полесье

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Накануне поединка букмекеры выставили коэффициенты на игру. Фаворитом матча считается «Фиорентина» – на ее победу дают коэффициент 1.41. Вероятность ничьей оценивается в 4.75, а вот на победу житомирян дают совсем мало шансов – 8.10.

