Шансов нет? Букмекеры выбрали победителя игры Полесье – Фиорентина
Первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится 21 августа в 21:00
В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».
Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Накануне поединка букмекеры выставили коэффициенты на игру. Фаворитом матча считается «Фиорентина» – на ее победу дают коэффициент 1.41. Вероятность ничьей оценивается в 4.75, а вот на победу житомирян дают совсем мало шансов – 8.10.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вероятно, что Ярослава получила травму правой ноги в Лозанне
Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву