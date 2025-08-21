ФОТО. Лидер Барселоны случайно засветил свою новую девушку. Она – звезда

Аргентинская певица Ники Николь очаровала 18-летнего футболиста «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

Пару заметили вместе в Монако, а видео собрало миллион просмотров.

Ямаль потратил 10 тысяч евро за ночь в роскошном отеле.

До этого он отдыхал на Ибице, а затем вернулся с Ники в Барселону.

У певицы почти 22 миллиона подписчиков в Instagram.

В «Барсе» боятся повторения истории с Роналдиньо, который променял страсть к футболу на шумные вечеринки и девушек.