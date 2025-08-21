ФОТО. Лидер Барселоны случайно засветил свою новую девушку. Она – звезда
Ламин Ямаль много времени проводит с певицей Ники Николь
Аргентинская певица Ники Николь очаровала 18-летнего футболиста «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.
Пару заметили вместе в Монако, а видео собрало миллион просмотров.
Ямаль потратил 10 тысяч евро за ночь в роскошном отеле.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
До этого он отдыхал на Ибице, а затем вернулся с Ники в Барселону.
У певицы почти 22 миллиона подписчиков в Instagram.
В «Барсе» боятся повторения истории с Роналдиньо, который променял страсть к футболу на шумные вечеринки и девушек.
🥰 EL VIDEO VIRAL DE NICKI NICOLE Y LAMINE YAMAL PASEANDO POR MÓNACO 🇲🇨— Diario Olé (@DiarioOle) August 19, 2025
📽️ La cantante argentina y el futbolista del Barcelona reconocen públicamente que tienen una buena relación como amigos y ya fueron vistos juntos más de una vez.
🔵🔴 Además de que Lamine la invitó a su… pic.twitter.com/kBKzseMLPC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Роспутько сбежал в россию
Клуб летом 2026 года пойдет за Хулианом Альваресом