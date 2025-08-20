Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
20.08.2025 22:00 – FT 5 : 0
Штурм Грац
Лига чемпионов
20 августа 2025, 23:53 | Обновлено 21 августа 2025, 00:06
219
2

В шаге от основного раунда. Буде-Глимт разгромил Штурм

Норвежская команда забила 5 мячей

20 августа 2025, 23:53 | Обновлено 21 августа 2025, 00:06
219
2
В шаге от основного раунда. Буде-Глимт разгромил Штурм
Getty Images/Global Images Ukraine. Буде-Глимт

В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Буде-Глимтом» и австрийским «Штурмом».

Встречу принимал стадион «Аспмира» в городе Буде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра состоится 27 августа в Австрии.

Команда из Норвегии провела блестящий матч, забив в ворота своего соперника 5 мячей и сняв практически все вопросы по победителю двухматчевого противостояния. «Буде-Глимт» никогда ранее не попадал в основной раунд Лиги чемпионов.

Победитель по итогам двухматчевого противостояния отправится в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший – в основной раунд Лиги Европы.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч

Буде-Глимт – Штурм – 5:0

Голы: Хег, 7, Бьйофурт, 10, Салтнес, 25, Эвьен, 54, Боуинг, 79 (автогол)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Лига чемпионов Буде-Глимт Штурм Грац Ульрик Салтнес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
