Манчестер Сити может попрощаться с легендой клуба. Есть предложения
Илкай Гюндоган может покинуть английский гранд
Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может покинуть клуб. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, в ближайшие дни 34-летний футболист может сменить команду. У Гюндогана есть несколько топовых предложений от разных клубов.
В прошедшем сезоне Илкай Гюндоган провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» согласился продать игрока в «Галатасарай».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву
Николо Скира сообщил, что итальянец договорился о переходе в «Манчестер Сити»