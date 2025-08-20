Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Манчестер Сити может попрощаться с легендой клуба. Есть предложения

Илкай Гюндоган может покинуть английский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может покинуть клуб. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в ближайшие дни 34-летний футболист может сменить команду. У Гюндогана есть несколько топовых предложений от разных клубов.

В прошедшем сезоне Илкай Гюндоган провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» согласился продать игрока в «Галатасарай».

Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
Rozyuk
Цікаво, Гюндоган в курсі, що він Плеттенберг
