Манчестер Сити может попрощаться с легендой клуба. Есть предложения

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может покинуть клуб. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в ближайшие дни 34-летний футболист может сменить команду. У Гюндогана есть несколько топовых предложений от разных клубов.

В прошедшем сезоне Илкай Гюндоган провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» согласился продать игрока в «Галатасарай».