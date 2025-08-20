Манчестер Сити согласился продать игрока в Галатасарай. Слово за защитником

30-летний швейцарский защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи близок к продолжению карьеры в «Галатасарае».

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» согласовал предложение турецкого клуба, стоимость которого на портале Transfermarkt оценивается в 28 миллионов евро.

По данным Романо, «Галатасарай» готов завершить соглашение с Аканджи в течение следующих 24 часов.

В прошлом сезоне швейцарец провел за английский клуб 40 матчей и сделал две голевые передачи.