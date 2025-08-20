Турция20 августа 2025, 17:34 | Обновлено 20 августа 2025, 17:40
446
0
Манчестер Сити согласился продать игрока в Галатасарай. Слово за защитником
Мануэль Аканджи может переехать в Турцию
20 августа 2025, 17:34 | Обновлено 20 августа 2025, 17:40
446
0
30-летний швейцарский защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи близок к продолжению карьеры в «Галатасарае».
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
«Манчестер Сити» согласовал предложение турецкого клуба, стоимость которого на портале Transfermarkt оценивается в 28 миллионов евро.
По данным Романо, «Галатасарай» готов завершить соглашение с Аканджи в течение следующих 24 часов.
В прошлом сезоне швейцарец провел за английский клуб 40 матчей и сделал две голевые передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 августа 2025, 02:46 0
Римляне не хотят отдавать украинца в аренду
Футбол | 20 августа 2025, 15:40 18
Если и Сергею Нагорняку не удастся реанимировать карьеру некогда талантливого форварда, то…
Футбол | 19.08.2025, 18:25
Футбол | 20.08.2025, 18:14
Бокс | 20.08.2025, 07:42
Комментарии 0
Популярные новости
19.08.2025, 18:40 45
20.08.2025, 04:00 1
19.08.2025, 16:28
19.08.2025, 21:31 13
19.08.2025, 07:03 2
19.08.2025, 00:53 3
20.08.2025, 00:07 41
19.08.2025, 06:23 9