Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С Трубиным. Известны стартовые составы на матч Фенербахче – Бенфика
Лига чемпионов
20 августа 2025, 21:18 |
С Трубиным. Известны стартовые составы на матч Фенербахче – Бенфика

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву

С Трубиным. Известны стартовые составы на матч Фенербахче – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 20 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Фенербахче» и лиссабонской «Бенфикой».

Встречу примет стадион «Шукру Саначоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 27 августа. Победитель по итогам двухматчевого противостояния отправится в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший – в основной раунд Лиги Европы.

Главные тренеры определились о стартовыми составами команд. Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч «Фенербахче» – «Бенфика»:

Бенфика Фенербахче Лига чемпионов стартовые составы Анатолий Трубин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
