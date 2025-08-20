С Трубиным. Известны стартовые составы на матч Фенербахче – Бенфика
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву
В среду, 20 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Фенербахче» и лиссабонской «Бенфикой».
Встречу примет стадион «Шукру Саначоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч состоится 27 августа. Победитель по итогам двухматчевого противостояния отправится в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший – в основной раунд Лиги Европы.
Главные тренеры определились о стартовыми составами команд. Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.
Стартовые составы на матч «Фенербахче» – «Бенфика»:
