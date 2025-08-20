Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Полесья: «Это желание Буткевича? Мы пока не думаем о нем»
Кубок Украины
20 августа 2025, 21:37 |
840
0

Форвард Полесья: «Это желание Буткевича? Мы пока не думаем о нем»

Александр Филиппов заявил, что игроки «Полесья» пока не думают о розыграше Кубка Украины

20 августа 2025, 21:37 |
840
0
Форвард Полесья: «Это желание Буткевича? Мы пока не думаем о нем»
ФК Полесье. Александр Филиппов

Форвард житомирского «Полесья» Александр Филиппов заявил, что в расположении «волков» пока никто не думает о розыгрыше Кубка Украины.

– Кубок Украины – отдельная история. В свое время Буткевич отдельно отмечал, что Полесье должно идти к его получению. Насколько важно для вас и команды в этом сезоне не откладывать этот турнир на второй план?

– Пока мы не думаем о Кубке Украины, ведь эту стадию пропускаем. Самое главное – впереди матчи. Завтра Фиорентина, затем ответный матч, потом встреча с Динамо. А уже после этого будем ставить новые цели. Амбиции у клуба высокие, поэтому шаг за шагом будем идти к ним.

Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

Ранее сообщалось, что лидер Полесья отреагировал на заявление Геннадия Буткевича, не согласившись с президентом «волков».

По теме:
«Добудут победу». Вирт – о шансах украинских клубов в еврокубках
ФОТО. Тренировки Полесья перед матчем с Фиорентиной
Полесье – Фиорентина. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Александр Филиппов Кубок Украины по футболу Геннадий Буткевич Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РБ Лейпциг определился с заменой Хави Симонса. Это футболист Ливерпуля
Футбол | 20 августа 2025, 22:01 0
РБ Лейпциг определился с заменой Хави Симонса. Это футболист Ливерпуля
РБ Лейпциг определился с заменой Хави Симонса. Это футболист Ливерпуля

Харви Эллиотт привлекает внимание немецкого клуба

Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Футбол | 20 августа 2025, 21:32 29
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие

Возглавить киевскую команду может Игорь Костюк

Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20.08.2025, 07:42
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20.08.2025, 15:01
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Футбол | 20.08.2025, 13:41
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
19.08.2025, 16:56
Бокс
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 7
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 42
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 7
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один
Реал получил официальное предложение по Лунину. Андрей – цель номер один
18.08.2025, 23:24 4
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 44
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем