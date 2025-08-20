Форвард Полесья: «Это желание Буткевича? Мы пока не думаем о нем»

Форвард житомирского «Полесья» Александр Филиппов заявил, что в расположении «волков» пока никто не думает о розыгрыше Кубка Украины.

– Кубок Украины – отдельная история. В свое время Буткевич отдельно отмечал, что Полесье должно идти к его получению. Насколько важно для вас и команды в этом сезоне не откладывать этот турнир на второй план?

– Пока мы не думаем о Кубке Украины, ведь эту стадию пропускаем. Самое главное – впереди матчи. Завтра Фиорентина, затем ответный матч, потом встреча с Динамо. А уже после этого будем ставить новые цели. Амбиции у клуба высокие, поэтому шаг за шагом будем идти к ним.

Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

Ранее сообщалось, что лидер Полесья отреагировал на заявление Геннадия Буткевича, не согласившись с президентом «волков».